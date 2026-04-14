Así quedó Universitario en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 tras perder contra Coquimbo Unido

Universitario de Deportes enfrentó una jornada complicada en el Estadio Monumental de Ate por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. El equipo crema buscaba sumar sus primeros tres puntos en casa, pero se topó con un ordenado Coquimbo Unido que supo golpear en los momentos precisos.

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El conjunto chileno sorprendió a la hinchada merengue con anotaciones de Cristián Zavala y Johansen, quienes sentenciaron una victoria histórica para los “Piratas” en suelo peruano. Este resultado sacude por completo las aspiraciones de los dirigidos por Javier Rabanal en el certamen continental.

Tabla de posiciones del Grupo B – Fecha 2

Tras el cierre de esta jornada, el Grupo B muestra una disputa intensa por los cupos a los octavos de final. Nacional de Uruguay se mantiene en la cima tras su triunfo ante Deportes Tolima por 3-1 en el Gran Parque Central, mientras que Coquimbo da el salto tras su faena en Lima.

Posición Club Puntos DG 1 Nacional (URU) 4 +2 2 Coquimbo Unido (CHI) 4 +2 3 Universitario (PER) 1 -2 4 Deportes Tolima (COL) 1 -2

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¿Qué sigue para Universitario en la Copa Libertadores?

La “U” ahora deberá recuperar los puntos perdidos en casa cuando visite a Nacional en Montevideo en la próxima jornada. El margen de error se ha reducido para el campeón peruano, que necesita sumar de a tres para no quedar relegado en la tabla.

Por su parte, Coquimbo Unido recibirá a Deportes Tolima en Chile, buscando consolidarse como la gran revelación de este grupo. La lucha por la clasificación promete ser una de las más reñidas de la presente edición.

Universitario cayó derrotado frente a Coquimbo Unido. (Foto: X).

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