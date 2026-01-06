¿Llega a Universitario? Luciano Vietto quedó libre de Racing y los hinchas se ilusionan: “Sería un golpe”

¿Luciano Vietto puede llegar a Universitario? La pregunta empezó a circular con fuerza entre los hinchas cremas luego de confirmarse que el delantero argentino quedó libre de Racing Club, una noticia que sacudió el mercado y encendió la ilusión en Ate.

Publicidad

Publicidad

Vietto, con pasado en Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla y Racing, aparece como un nombre de jerarquía internacional que automáticamente eleva cualquier rumor a categoría de bomba. Su condición de agente libre lo vuelve aún más atractivo, sobre todo para clubes que buscan dar un golpe mediático y deportivo.

En redes sociales, el hincha de Universitario no tardó en reaccionar y el entusiasmo fue evidente: “Sería un golpe en el fútbol peruano”, “Aquí es cremas, no es tan difícil”, “Hay que traerlo, jerarquía”. Los comentarios reflejan una mezcla de ilusión y presión hacia la dirigencia, que viene siendo exigida por refuerzos de peso.

Desde lo deportivo, el encaje no parece descabellado. Universitario busca potenciar su ataque con un nombre distinto, con experiencia internacional y capacidad para marcar diferencias en partidos cerrados. Vietto, pese a no vivir su mejor momento goleador, conserva calidad, lectura de juego y jerarquía para liderar ofensivamente.

Publicidad

Publicidad

Los hinchas de Universitario piden a Luciano Vietto. (Foto: X)

¿Luciano Vietto rumbo a Universitario?

Según el periodista Nahuel Ferreira, Luciano Vietto quedó libre tras su paso por Racing Club y ahora busca equipo. El hombre de prensa reveló que el delantero fue ofrecido a clubes del fútbol argentino y de Sudamérica.

ver también Universitario reforzó a Cienciano con Álvaro Rojas y los hinchas explotaron: “No entiendo nada”

Por ahora, no hay negociación confirmada, pero el solo hecho de que esté libre ya instala el debate. Universitario sabe que fichar a Luciano Vietto sería un mensaje fuerte al torneo y a sus rivales. La ilusión está encendida y el mercado recién empieza: en Ate sueñan con un golpe que sacuda todo el fútbol peruano.

Publicidad

Publicidad

Luciano Vietto busca club. (Foto: X)

¿Cuánto dinero gana Luciano Vietto?

Luciano Vietto gana 30 mil dólares mensuales, según el último reporte de Salary Sport cuando jugaba en Racing Club. Esto quiere decir que anualmente se llevaba 360 mil dólares.

¿Cuánto vale actualmente Luciano Vietto?

Luciano Vietto vale 1,5 millones de euros a sus 32 años, según el último reporte de Transfermarkt de diciembre del 2025. Hay que mencionar que en su mejor momento el delantero costó 20 millones de euros cuando jugaba en Villarreal y tenía 21 años.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Luciano Vietto quedó como agente libre tras finalizar su vínculo con Racing Club.

El delantero fue ofrecido a clubes del fútbol argentino y de toda Sudamérica.

No existe una negociación confirmada entre el jugador y el club Universitario actualmente.

Publicidad