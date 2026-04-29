¿Y Fabián Bustos? Pablo Peirano reveló si lo llamaron de Universitario para que sea el nuevo DT: “Se necesitan soluciones”

Ahora que Universitario de Deportes atraviesa una etapa de crisis deportiva y que las críticas están encima del rendimiento del equipo, la designación del nuevo entrenador es lo que más genera interés en los hinchas. Si bien hay varios nombres que suenan durante los últimos días, fueron dos en especial que de alguna manera respondieron de manera contundente.

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Fuente: Universitario.

En esta ocasión nos referimos a Pablo Peirano, entrenador uruguayo con mucha experiencia en el fútbol peruano, quien sostuvo que hasta el momento no lo han contactado directamente desde la directiva de Universitario de Deportes. Lo que sí reveló es que su entorno pudo ser consultado sobre la forma de trabajo que tiene, lo cual puede indicar algunos sondeos muy interesantes.

“Sé que mi nombre está arriba de la mesa. A mí directamente del equipo no me han comentado nada. Sí han preguntado en el entorno mío sobre mi trabajo y me han estudiado también el manejo de más de un sistema, como el 5-3-2 y otros que también utilizo a la hora de tener variantes porque uno tampoco puede ser tan repetitivo. Así que el concepto del Universitario ya lo tengo. Lo conozco muy bien hace mucho tiempo”; comentó Pablo Peirano en ‘PBO Campeonísimo‘.

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Siguiendo en esta misma línea, el entrenador uruguayo de 51 años contó que entiende muy bien el modelo de la ‘U’ en el éxito del tricampeonato nacional. “La fórmula y los jugadores, prácticamente el proceso de Jorge Fossati después de Fabián Bustos. Han mantenido una línea de jugadores, se han renovado y han mantenido una misma característica y base que le da funcionamiento”.

La situación de Fabián Bustos en Millonarios FC que complica su regreso a Universitario

Fabián Bustos es otro de los candidatos que interesa en Universitario de Deportes, incluso existiría mucho más interés en la posibilidad de su regreso. Lo complicado es que actualmente dirige a Millonarios FC de Colombia y dicha situación complica que desde la directiva merengue puedan persuadirlo, con lo cual hay algunas últimas versiones que aseguran un panorama no tan favorable.

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Fue el periodista Gustavo Peralta quien hoy informó que desde la ‘U’ seguirán insistiendo en Fabián Bustos, mientras que desde el club cafetero aseguran que no lo soltarán. Por otro lado, desde los medios colombianos cuentan que el partido del fin de semana entre Alianza vs. Millonarios FC por la Liga BetPlay será clave para determinar el futuro del estratega, así que veremos cómo termina.

🎙️@Gustavo_p4: "La decisión de Franco Velazco depende de lo que pase hoy".



"La U sigue esperando e insistiendo por Bustos (…) Millonarios dice que no lo va a soltar".#HablemosDeMAX



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DATOS CLAVES

Pablo Peirano confirmó que la directiva de Universitario consultó a su entorno sobre su metodología.

confirmó que la directiva de consultó a su entorno sobre su metodología. El entrenador uruguayo destacó conocer el sistema 5-3-2 y la base del tricampeonato de la ‘U’ .

y la base del tricampeonato de la . Fabián Bustos permanece en Millonarios FC, club que no planea liberar al estratega actualmente.