“Estoy más que preparado”: la revelación de Pablo Peirano sobre ser el nuevo entrenador de Sporting Cristal

Ahora que Sporting Cristal no cuenta con un entrenador oficial para lo que se les viene en la Liga 1 y en la Copa Libertadores, uno de los candidatos que más fuerza empezó a generar el día de hoy es Pablo Peirano. El uruguayo de 51 años, quien por cierto ya tiene experiencia en el fútbol peruano, dio detalles incluso de dicha posibilidad y habló sin rodeos.

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Fuente: @Gustavo_p4

Es importante mencionar que Pablo Peirano se encuentra libre de vínculos contractuales en estos momentos, así que desde Sporting Cristal podrían ficharlo sin tener que pagar una cláusula económica de por medio. Es así que en una reciente entrevista con ‘Ovación‘, el estratega charrúa manifestó que se siente totalmente capacitado para tomar un reto como tal.

“Han preguntado desde Perú. No voy a mencionar el equipo en sí, pero sí han preguntado por nuestra situación más de un equipo y en qué momento estábamos para trabajar porque tengo conocimiento de la liga. Hay mucho buen recuerdo de nuestro trabajo realizado ahí. Estoy capacitado para equipos que tengan ese tipo de desafíos. Estoy más que preparado para Cristal o cualquier otro equipo que me vaya a solicitar”; confesó Pablo Peirano.

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Sobre un posible retorno al fútbol peruano si es que realmente se concreta una negociación, Pablo Peirano recordó cómo vivió la etapa al dirigir a equipos como Carlos Mannucci y Cusco FC. “En el fútbol peruano me he sentido muy cómodo. Es una liga que no es fácil para que venga un entrenador que no conozca las diferencias de altura. No es fácil para adaptarse“.

Fuente: Getty Images.

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Los entrenadores que son candidatos para dirigir a Sporting Cristal

Luego de la salida de Paulo Autuori, hay varios nombres que empezaron a sonar como candidatos para tomar el mando de Sporting Cristal. Además del nombre mencionado de Pablo Peirano, nombres como los Julio Vaccari y Martín Palermo habrían sido ofrecidos durante las últimas horas, según una reciente información que brindó el periodista Julio Peña en el programa ‘Fútbol Satélite‘.

Ahora, también se habla de que el puesto de entrenador podría ser ofrecido para un Julio César Uribe que en estos momentos es Director General de Fútbol de Sporting Cristal, así que la decisión todavía está en veremos y los hinchas están a la espera de que puedan tomar una decisión, sobre todo cuando el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 está a la vuelta de la esquina.

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