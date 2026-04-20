Los tres técnicos que tiene en carpeta Universitario para reemplazar al despedido Javier Rabanal

La era de Javier Rabanal en Universitario de Deportes llegó a su fin tras la dolorosa derrota ante FBC Melgar en Arequipa. La administración, liderada ahora por Franco Velazco, decidió que el estratega español no continúe en el cargo debido a los irregulares resultados que ponen en riesgo el objetivo del tetracampeonato.

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Ante este escenario, el periodista Gustavo Peralta informó en L1 MAX que ya existen tres opciones principales que maneja la institución merengue. La directiva busca un perfil que combine experiencia internacional con la capacidad de adaptarse rápido a la presión del club.

Pablo Peirano: El candidato con pasado en el Perú

El nombre de Pablo Peirano es el que genera mayor consenso por su amplio conocimiento del medio local. El técnico uruguayo ya trabajó en nuestro país dirigiendo a Cusco FC y Carlos A. Mannucci, lo que le otorga una ventaja estratégica al no requerir un periodo de adaptación.

Javier Rabanal fue despedido de Universitario. (Foto: X).

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Peirano, quien recientemente dirigió a Independiente Santa Fe en Colombia, ha sido ofrecido formalmente a la “U”. Su experiencia en clubes de alta exigencia y su manejo de grupos lo convierten en la opción más lógica para asumir el banquillo de inmediato.

Un “nombre fuerte” de nacionalidad argentina

Dentro de la terna revelada por Peralta, destaca un estratega argentino descrito como un “nombre fuerte” en el mercado sudamericano. Aunque su identidad se mantiene bajo reserva, se trata de un técnico con un currículum que impone respeto y jerarquía.

Esta opción representaría una apuesta ambiciosa por parte de Franco Velazco, buscando un golpe de autoridad en el torneo. La intención es traer a un líder que pueda gestionar un vestuario con figuras de peso y asegurar la competitividad en la Copa Libertadores.

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La segunda opción argentina en evaluación

Finalmente, existe un tercer candidato, también de nacionalidad argentina, que completa la lista de técnicos ofrecidos a Universitario. Esta alternativa está siendo analizada minuciosamente por la dirección deportiva para evaluar su viabilidad económica y deportiva.

Mientras se define al sucesor oficial, Jorge Araujo asumirá el interinato para dirigir los próximos entrenamientos. La directiva espera cerrar la contratación en los próximos días para que el nuevo DT debute lo antes posible en la Liga 1.

🎙️ @Gustavo_p4: "Van a ofrecer a Peirano y 2 técnicos argentinos (uno es de nombre fuerte)".#HablemosDeMAX #universitario



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