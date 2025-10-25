Mauro Cantoro pidió la salida de figura de Universitario para la próxima temporada: “Que se vaya”

Universitario de Deportes se encuentra muy cerca de celebrar el tricampeonato nacional tras vencer por la mínima a Sporting Cristal con gol de Alex Valera. Los ‘cremas’ buscarán sellar el título con una victoria ante ADT en Tarma; sin embargo, en medio de la euforia por el posible campeonato, Mauro Cantoro sorprendió al pedir la salida de un delantero del plantel.

Mauro Cantoro pidió la salida de figura de Universitario

José Rivera fue uno de los jugadores de Universitario que no vio acción ante Sporting Cristal. El ‘Tunche’ permaneció en el banco de suplentes, reavivando nuevamente la discusión sobre su posible titularidad en el equipo de Jorge Fossati de cara a la próxima temporada.

En la más reciente edición del programa de YouTube ‘Desmarcados’, Mauro Cantoro manifestó su inconformidad con que el delantero nacional haya aceptado la suplencia.

El argentino le aconsejó que, pensando en la temporada 2026, considere buscar nuevos horizontes para sumar más minutos de juego. Sin embargo, también aclaró que, si él fuera parte de la dirigencia de la ‘U’, le recomendaría quedarse en Ate.

“Yo me imagino que ayer (jueves) el ‘Tunche’ Rivera estuvo con bronca por no jugar. No comparto que él se adapte a ser suplente. Si le tengo que dar un consejo, le diría que se vaya porque en la ‘U’ no va a jugar. Ahora, si me preguntas como dirigente del club, te digo que se quede”, señaló el exfutbolista.

Los números de José Rivera en Universitario

José Rivera es un atacante que asegura goles en Universitario. Aunque no figure como titular, cada vez que ingresa al campo demuestra su efectividad frente al arco, consolidándose como un recurso clave desde el banco para el técnico Jorge Fossati.

De acuerdo con sus números recientes, el atacante acumula 34 partidos con la camiseta del conjunto estudiantil considerando Torneo Apertura, Clausura y Copa Libertadores. Además, ha anotado 11 goles y registra alrededor de 1115 minutos en cancha.

