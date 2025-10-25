Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Mauro Cantoro pidió la salida de figura de Universitario para la próxima temporada: “Que se vaya”

El exfutbolista no se guardó nada y aprovechó en brindarle un consejo al delantero nacional, que pese a ser goleador no es titular.

Por Nicole Cueva

Mauro Cantoro pidió que jugador de Universitario no siga la próxima temporada.
© Composición Bolavip PerúMauro Cantoro pidió que jugador de Universitario no siga la próxima temporada.

Universitario de Deportes se encuentra muy cerca de celebrar el tricampeonato nacional tras vencer por la mínima a Sporting Cristal con gol de Alex Valera. Los ‘cremas’ buscarán sellar el título con una victoria ante ADT en Tarma; sin embargo, en medio de la euforia por el posible campeonato, Mauro Cantoro sorprendió al pedir la salida de un delantero del plantel.

Publicidad

Mauro Cantoro pidió la salida de figura de Universitario

José Rivera fue uno de los jugadores de Universitario que no vio acción ante Sporting Cristal. El ‘Tunche’ permaneció en el banco de suplentes, reavivando nuevamente la discusión sobre su posible titularidad en el equipo de Jorge Fossati de cara a la próxima temporada.

En la más reciente edición del programa de YouTube ‘Desmarcados’, Mauro Cantoro manifestó su inconformidad con que el delantero nacional haya aceptado la suplencia.

El argentino le aconsejó que, pensando en la temporada 2026, considere buscar nuevos horizontes para sumar más minutos de juego. Sin embargo, también aclaró que, si él fuera parte de la dirigencia de la ‘U’, le recomendaría quedarse en Ate.

Publicidad

“Yo me imagino que ayer (jueves) el ‘Tunche’ Rivera estuvo con bronca por no jugar. No comparto que él se adapte a ser suplente. Si le tengo que dar un consejo, le diría que se vaya porque en la ‘U’ no va a jugar. Ahora, si me preguntas como dirigente del club, te digo que se quede”, señaló el exfutbolista.

Tweet placeholder

Los números de José Rivera en Universitario

José Rivera es un atacante que asegura goles en Universitario. Aunque no figure como titular, cada vez que ingresa al campo demuestra su efectividad frente al arco, consolidándose como un recurso clave desde el banco para el técnico Jorge Fossati.

Publicidad

De acuerdo con sus números recientes, el atacante acumula 34 partidos con la camiseta del conjunto estudiantil considerando Torneo Apertura, Clausura y Copa Libertadores. Además, ha anotado 11 goles y registra alrededor de 1115 minutos en cancha.

Jorge Fossati no se siente campeón del Clausura aún y apela a frase que usó tras ganar el Apertura 2025

ver también

Jorge Fossati no se siente campeón del Clausura aún y apela a frase que usó tras ganar el Apertura 2025

A nada del tricampeonato, el dardo que Álvaro Barco le mandó a Alianza Lima por quejarse: “Me quedaría callado”

ver también

A nada del tricampeonato, el dardo que Álvaro Barco le mandó a Alianza Lima por quejarse: “Me quedaría callado”

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Mauro Cantoro explotó por posible fichaje de Anderson Santamaría a Universitario
Universitario

Mauro Cantoro explotó por posible fichaje de Anderson Santamaría a Universitario

A puertas de la 'Noche Crema' 2022, exjugador merengue lamentó no haber podido retirarse en Universitario
Universitario

A puertas de la 'Noche Crema' 2022, exjugador merengue lamentó no haber podido retirarse en Universitario

Las alineaciones del Real Madrid vs. FC Barcelona por la fecha 10 de La Liga 2025-26
Fútbol europeo

Las alineaciones del Real Madrid vs. FC Barcelona por la fecha 10 de La Liga 2025-26

La prohibición que la 'U' le impuso a ADT
Liga 1

La prohibición que la 'U' le impuso a ADT

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo