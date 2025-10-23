Jorge Fossati habló en conferencia de prensa y mantuvo la calma respecto a la chance de que Universitario salga campeón en la próxima fecha ante ADT en Tarma. Luego del triunfo ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional, el entrenador ‘crema’ dejó una llamativa frase, que ya supo utilizar antes de la consagración en el Apertura.

A Universitario le alcanza con el triunfo ante ADT para ser campeón del Torneo Clausura 2025 y, por ende, tricampeón nacional. Inclusive, podría consagrarse sin jugar si Cusco FC pierde el sábado ante Atlético Grau. El certamen parece ya sentenciado para el festejo ‘crema’ una vez más.

Sin embargo, Jorge Fossati no quiere cantar victoria aún. Así lo manifestó en conferencia de prensa donde mantuvo la calma respecto a cualquier posibilidad de consagración en el próximo partido. La cabeza está en ADT, pero sólo en el partido y no en el título.

Jorge Fossati apela a frase que ya dijo antes de ganar el Torneo Apertura 2025

Jorge Fossati habló sobre ADT, su próximo rival, y lo que viene. “Sigo aferrado a lo que siempre he dicho, no soy de los que vendo la piel del oso antes de cazarlo, así que todavía falta y ya estamos trabajando pensando en el domingo que tenemos, en dos días y medio, un rival muy complicado. Porque tenemos todos esa mentalidad, es porque hemos llegado hasta acá”, dijo.

“No vendo la piel del oso antes de cazarlo“, es una frase que ya supo utilizar anteriormente el ‘Nonno’ tras ganar el Torneo Apertura 2025, es decir, hace algunos meses. Fue luego del partido ante Atlético Grau en la tercera fecha, en junio pasado, cuando ya se vislumbraba a la ‘U’ encaminado para esta consagración.

Por otra parte, el entrenador uruguayo destacó el buen trabajo de su equipo y explicó la fórmula del éxito. “Viene por una continuidad del trabajo que se inició en el 2023, que la siguió Fabián (Bustos) y cuerpo técnico en el 2024 y que retomamos nosotros ahora. Las ideas son muy parecidas y contamos con algo que no me voy a cansar de resaltar, la calidad humana y profesional del plantel“, aseguró.

Y siguió: “No digo que marque la diferencia con respecto a otros, yo lo que estoy diciendo es que dirigimos un plantel de excelentes personas y profesionales y que tienen un grupo demasiado unido, muy fuerte, y donde le toque circunstancialmente al jugador, pone el máximo”.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el partido ante ADT, próximo rival de Universitario?

Respecto al próximo partido, el que puede ser el del título, Fossati destacó el tema de la altura en Tarma, algo que podría ser un factor para el partido ante ADT. En ese caso, mencionó el buen trabajo del preparador físico, Sebastián Avellino.

“Siempre fui claro en eso porque no lo invento yo, esto está comprobado científicamente, jugar a tres mil y pico de metros de altura exige un esfuerzo muy importante y creo que también desde lo táctico ellos lo manejan con mucha inteligencia”, advirtió en primera instancia.

Y añadió: “Con nosotros sigue trabajando Sebastián Avellino en forma honoraria con respecto a Universitario, pero con nosotros está presente todos los días remotamente y eso hace que el trabajo de los que están acá esté respaldado por un profesional tan bueno como estos, con un poco más de experiencia”.

