Universitario no dudó y tomó una decisión fuerte sobre el futuro de Alex Valera: “Se lo merece”

Alex Valera, pieza clave en la búsqueda del tricampeonato, ha mantenido regularidad y compromiso durante todo el torneo. Su rendimiento y actitud habrían sido determinantes para esta decisión, que podría cambiar el panorama de Universitario de cara al próximo año.

De esto conversó Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, con L1 MAX. Tocando el tema de la continuidad de Alex Valera de cara a la temporada 2026, el directivo se mostró agradecido con el delantero y dejó una frase que abre la puerta de salida.

“Por sus condiciones y profesionalismo, Valera merece poder ir a una liga más competitiva, pero él está sumamente feliz en la ‘U’, quiere jugar Libertadores y hay que tener tranquilidad en su futuro”, comentó Álvaro Barco sobre el futuro de Alex Valera en Universitario.

De esta manera se entienden dos cosas: Álvaro Barco planea buscar un mercado para Alex Valera y que el delantero está cómodo en Universitario. Ahora pues, veremos cómo siguen las negociaciones y si al final el goleador decide dejar la Liga 1 de Perú.

Alex Valera festejando su gol en el Universitario vs. Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

¿Alex Valera se va de Universitario?

Alex Valera no quiere dejar Universitario según Álvaro Barco. Pero, también es preciso mencionar que el directivo considera que el delantero tiene condiciones para estar en una liga de más nivel.

Incluso Álvaro Barco mencionó que gran parte del plantel de Universitario será renovado: “El 80% del equipo está renovado. Es una tranquilidad absoluta para nosotros. La mayoría se lo ha ganado”.

¿Cuándo dinero gana Alex Valera?

Alex Valera gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el delantero se lleva 360 mil dólares por temporada.

¿Hasta cuándo Alex Valera tiene contrato con Universitario?

Alex Valera tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Ante esto, se analiza que el equipo crema le renueve el vínculo una vez más.

