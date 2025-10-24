A nada del tricampeonato, el dardo que Álvaro Barco le mandó a Alianza Lima por quejarse: “Me quedaría callado”

Universitario de Deportes consiguió un triunfo muy importante frente a Sporting Cristal que los acerca cada vez más al título nacional de la Liga 1 2025. En la previa del clásico moderno que se jugó en el Estadio Nacional, desde Alianza Lima optaron por unas declaraciones que generaron ruido en el medio local al referirse que la cancha no está inclinada de igual manera en el campeonato, siendo este un mensaje implícito para los de Ate por algunas cuestiones.

Fue Néstor Gorosito quien deslizó este panorama en conferencia de prensa al ser renovado en Alianza Lima por toda la temporada 2026. Dicho ello, desde Universitario de Deportes no se quedaron callados y en esta oportunidad fue Álvaro Barco quien salió al frente para dejarle una ‘chiquita’ a quienes siguen cuestionando lo logrado hasta el momento por los merengues, sobre todo cuando están a tan solo 90 minutos de conseguir el tricampeonato nacional.

El Director Deportivo de la ‘U‘ no quiso entrar en mayores detalles ni mucho menos alargar la polémica, pero sí fue muy enfático y drástico en sus apreciaciones cuando dejó entrever que Alianza Lima debería permanecer en silencio cuando en la tabla de posiciones existe una tremenda diferencia de puntos entre ambos equipos. Es así que no habría mayor evaluación al respecto ni quejas sobre el rendimiento de cremas y blanquiazules en el torneo.

La contundente respuesta de Álvaro Barco a Alianza Lima

“La verdad, si yo estuviera en esa situación en la tabla, no respondería. Simplemente asumiría esa posición para tener revancha el próximo año, pero no justificaría mi situación. Creo que no es momento para dar justificaciones con tantos puntos de ventaja. Eso es real en el fútbol y no hay forma de debatir ni análisis que resista”; comentó en primera instancia Álvaro Barco en conversación con la prensa local dentro de las instalaciones del Estadio Nacional.

No contento con ello, el Director Deportivo de Universitario de Deportes no se guardó nada al detallar que en algunas ocasiones también han sido perjudicados con fallos arbitrales, aunque volvió a recalcar la enorme diferencia de puntaje en la tabla de posiciones. “Nosotros también podríamos estar cuestionando lo que fueron los goles en Huancayo o en otros partidos donde nos sentimos afectados por el VAR. Pero, cuando la tabla demuestra la enorme cantidad de puntos no hay análisis que resista, simplemente me quedaría callado”.

Lo que se les viene a Universitario y Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

En el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, Universitario de Deportes enfrentará a ADT de Tarma en condición de visita el próximo domingo 26 de octubre a las 15:30 hora local; mientras que Alianza Lima descansará en esta jornada para recién en la siguiente enfrentar a FBC Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute el viernes 31 de octubre a las 20:00 hora local. Es importante mencionar que los merengues podría ser campeones este fin de semana si es que consiguen el triunfo en el Estadio Unión Tarma.

