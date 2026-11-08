Dónde ver EN VIVO Universitario vs. CD Moquegua por la Liga 1: hora, canales de TV y streaming online

Universitario de Deportes y CD Moquegua se enfrentan el día de hoy domingo 8 de noviembre en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Monumental recibirá a dos equipos que requieren de la victoria a como de lugar para seguir en cada uno de sus objetivos. En la siguiente nota conoce a detalle los horarios programados y los canales oficiales de transmisión.
En cuanto a cómo llegan los equipos al duelo de esta noche, Universitario de Deportes igualó 2-2 ante Sport Boys en un verdadero partidazo y CD Moquegua empató 0-0 contra Los Chankas. Los merengues quieren seguir firmes rumbo a la obtención del Torneo Clausura 2026, mientras que los sureños buscan asegurar su permanencia en primera división y por ello necesitan sumar sí o sí.
¿A qué hora juegan Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026?
- 18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 02:30 | España (lunes 9/11)
¿Dónde ver Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026?
- Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD
- DSports | Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD
- Best Cable | Canal 12
- Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping | Canal 32
Posibles alineaciones de Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026
Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Edison Flores, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Fabián Bustos.
CD Moquegua | Carlos Grados; Aldair Perleche, Juan Diego Lojas, Cristian Enciso, Nicolás Amasifuén; Cristian Mejía, Ricardo Chipao, Allonso Dávila; Yorman Zapata, Édgar Lastre y Brayan Angulo Tenorio. DT: José Soto.
DATOS CLAVES
- Universitario enfrentará a CD Moquegua hoy 8 de noviembre a las 20:30 horas.
- Universitario de Deportes viene de un empate 2-2 frente a Sport Boys.
- La transmisión de Universitario vs CD Moquegua será por Movistar TV y DSports.