Dónde ver EN VIVO Universitario vs. CD Moquegua por la Liga 1: hora, canales de TV y streaming online

Universitario de Deportes y CD Moquegua se enfrentan el día de hoy domingo 8 de noviembre en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Monumental recibirá a dos equipos que requieren de la victoria a como de lugar para seguir en cada uno de sus objetivos. En la siguiente nota conoce a detalle los horarios programados y los canales oficiales de transmisión.

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En cuanto a cómo llegan los equipos al duelo de esta noche, Universitario de Deportes igualó 2-2 ante Sport Boys en un verdadero partidazo y CD Moquegua empató 0-0 contra Los Chankas. Los merengues quieren seguir firmes rumbo a la obtención del Torneo Clausura 2026, mientras que los sureños buscan asegurar su permanencia en primera división y por ello necesitan sumar sí o sí.

¿A qué hora juegan Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026?

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (lunes 9/11)

¿Dónde ver Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026?

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

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Posibles alineaciones de Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026

Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Edison Flores, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Fabián Bustos.

CD Moquegua | Carlos Grados; Aldair Perleche, Juan Diego Lojas, Cristian Enciso, Nicolás Amasifuén; Cristian Mejía, Ricardo Chipao, Allonso Dávila; Yorman Zapata, Édgar Lastre y Brayan Angulo Tenorio. DT: José Soto.

DATOS CLAVES

Universitario enfrentará a CD Moquegua hoy 8 de noviembre a las 20:30 horas .

enfrentará a hoy a las . Universitario de Deportes viene de un empate 2-2 frente a Sport Boys .

viene de un empate frente a . La transmisión de Universitario vs CD Moquegua será por Movistar TV y DSports.