Lo sufre Javier Rabanal: se confirman las ausencias de Universitario para visitar a FBC Melgar en Arequipa

Universitario de Deportes se alista para un escenario de suma complejidad en el Torneo Apertura 2026. Su próximo partido será en condición de visita frente a un FBC Melgar que viene mejorando en rendimiento, así que Javier Rabanal deberá encontrar el mejor equipo posible para pensar en un triunfo en la ciudad de Arequipa y no será tan fácil con algunas ausencias confirmadas por lesión.

Publicidad

Fuente: Universitario.

Luego de la durísima derrota que representó el 0-2 frente a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental por la Copa Libertadores 2026, ahora Universitario de Deportes necesita un resultado positivo que los levante en ánimo y que a la vez calme las aguas respecto a las críticas que genera el proceso de Javier Rabanal. No la tendrá sencilla ya que tres jugadores titulares no estarán ni en la nómina.

“Alzugaray es casi seguro que no llega al partido del domingo. Se va a confirmar en un rato porque la ‘U’ viaja este sábado. No va a llegar. Tiene la baja de Alzugaray, Di Benedetto y Pérez Guedes. ¿Cambia sistema? Yo creo que puede cambiar”; fue la revelación del comunicador Gustavo Peralta durante el programa ‘Modo Fútbol‘ y con lo cual entendemos que sería un duro golpe en Ate.

Publicidad

La decisión que podría tomar Javier Rabanal ante las ausencias en Universitario

Frente a las ausencias por lesiones que tendrá Universitario de Deportes en su visita a la ciudad de Arequipa para enfrentar a FBC Melgar, una de las opciones que se manejan dentro de las planificaciones de Javier Rabanal tendría que ver con el cambio de sistema. Es decir, dejar de lado el 3-5-2 para probar un 3-4-3 o también un 4-2-3-1 como pudimos ver en el partido ante Coquimbo Unido.

Con la premura de conseguir un triunfo para acomodarse mejor en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026, podría ser un escenario que maneje el comando técnico de la ‘U’ el hecho de variar un poco la posición de los jugadores en la cancha. Además, serviría de mucho ya que Lisandro Alzugaray, Matías Di Benedetto y Martín Pérez Guedes tendrán varios días de recuperación.

Publicidad

Fuente: Universitario.

Día, hora y dónde ver FBC Melgar vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026

Por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026, FBC Melgar y Universitario de Deportes se enfrentarán el próximo domingo 19 de abril a las 17:15 horas en el Estadio Monumental de la UNSA de la ciudad de Arequipa. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de L1 MAX y L1 Play, además de que gracias a Bolavip Perú podrás disfrutar de todas las incidencias gracias al minuto a minuto.

Fuente: FBC Melgar.

Publicidad

DATOS CLAVES