A pocos días del arranque de la Liga 1 2026, Universitario de Deportes avanza con la planificación casi cerrada y apunta con todo al objetivo del título. Si bien el plantel ‘crema’ sufrió la salida de piezas importantes, la dirigencia también logró concretar incorporaciones de nivel.

Entre los refuerzos más recientes destaca el brasileño Miguel Silveira, quien podría ser presentado oficialmente durante la Noche Crema 2026, la cual se llevará a cabo el sábado 24 de enero.

La incorporación de Silveira al cuadro ‘merengue’ no pasó desapercibida en Brasil, donde diversos medios hicieron eco del fichaje y resaltaron tanto su trayectoria como las cualidades que puede aportar al equipo dirigido por Javier Rabanal.

Prensa brasileña lanzó advertencia a Universitario

El periodista Gustavo Peralta informó que Universitario tiene completamente encaminada la llegada del mediocampista Miguel Silveira. El joven jugador se perfila como uno de los refuerzos del club para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores, tras su último paso por el Albirex Niigata de Japón.

Luego de confirmarse la información sobre el arribo del ex Fluminense, el portal ‘Netflu’ publicó una nota en la que lo resaltó como una de las promesas del fútbol brasileño, subrayando además las altas expectativas que siempre ha despertado por su rendimiento.

“Durante el fin de semana, Universitario confirmó el fichaje de un joven jugador surgido de las categorías inferiores del Fluminense y que venía jugando en el extranjero. Una joya de la cantera tricolor, siempre rodeado de expectativas, Miguel (Silveira) debutó como profesional en 2019 y jugó 15 partidos en 2020. Sin embargo, tuvo una salida turbulenta al Red Bull Bragantino en 2021“, escribieron.

Equipos en los que jugó Miguel Silveira

Miguel Silveira dio sus primeros pasos como futbolista profesional en Desportiva Ferroviária y posteriormente pasó a las filas de Fluminense. Tras debutar y mostrar un buen nivel, continuó su carrera en Red Bull Bragantino. Antes de concretar su llegada a Universitario de Deportes, el mediocampista también defendió la camiseta de equipos como PFC Sochi y Albirex Niigata.

DATOS CLAVES

Universitario tiene encaminado el fichaje del mediocampista brasileño Miguel Silveira, quien llegaría procedente del Albirex Niigata de Japón.

El futbolista, formado en el Fluminense, se perfila para ser presentado oficialmente este sábado 24 de enero durante la Noche Crema.

