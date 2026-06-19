Preocupación en Universitario: jugador sufrió molestias en los entrenamientos bajo la mirada de Cúper

El cuadro 'crema' encendió las alarmas tras conocerse que un jugador presentó molestias durante los entrenamientos. Conoce de quién se trata.

Bajo el mando de Héctor Cúper, Universitario de Deportes se alista para volver a pelear por el título en la Liga 1 2026 y meterse de lleno en lo que será la lucha por el Torneo Clausura.

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No obstante, durante los trabajos de la mini pretemporada en Campo Mar, el medio nacional ‘Líbero’ pudo conocer que una de las piezas importantes del plantel ‘crema’ encendió las alarmas tras presentar una molestia física que generó preocupación en el comando técnico.

¿De quién se trata?

Se trata de José Carabalí, quien se ha consolidado como una pieza importante dentro del esquema del equipo a lo largo de la temporada. Sin embargo, se conoció que el futbolista sufrió un dolor en el tobillo durante los entrenamientos, aunque desde el área médica y el comando técnico consideran que no reviste gravedad y no genera mayor preocupación.

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Aún así, la interna del club ha decidido manejar el caso con cautela para que el ecuatoriano pueda reincorporarse progresivamente a las sesiones de alta intensidad.

Héctor Cúper ha puesto especial énfasis en el trabajo físico durante esta etapa, por lo que buscará exigir al máximo a su plantel con el objetivo de que todos lleguen en óptimas condiciones al tramo decisivo de la temporada.

¿Cuándo debuta Universitario en el Torneo Clausura?

Universitario de Deportes visitará a Asociación Deportiva Tarma (ADT) en un duelo programado para el próximo sábado 18 de julio, en la ciudad de Tarma.

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El compromiso se disputará a las 13:15 horas de Perú en el Estadio Unión Tarma y corresponderá a la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, donde el cuadro ‘merengue’ buscará iniciar con buen pie su participación en esta nueva etapa del campeonato.

DATOS CLAVES

El DT Héctor Cúper dirige a Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026.

El futbolista José Carabalí encendió las alarmas tras presentar un dolor en el tobillo.

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