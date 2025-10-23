Alex Valera aprovechó que Luis Abram se durmió y marcó el 1-0 para Universitario vs. Sporting Cristal

Alex Valera demostró su capacidad al anotar el primer gol del partido entre Universitario vs. Sporting Cristal. Ganándole a Luis Abram, recibiendo la pelota y rematando con fuerza, el delantero anotó el 1-0 para los cremas ante los celestes y se puso a un resultado del tricampeonato de la Liga 1.

Sucediendo todo en el segundo tiempo, Alex Valera estuvo atento para pelear una pelota en el área que mandó Jairo Vélez. El atacante le ganó la posición a Luis Abram, remató ante el portero Diego Enríquez y anotó el 1-0 de Universitario vs. Sporting Cristal.

Gol de Alex Valera en el Universitario 1-0 Sporting Cristal

Hay que mencionar que el gol de Alex Valera llegó en el minuto 64 del partido entre Universitario vs. Sporting Cristal. Tras una gran jugada de Jairo Vélez por la banda izquierda, el volante llegó hasta el final de la línea sobre la marca de Miguel Araujo.

Ahí, justo cuando se quedaba sin espacio, Jairo Vélez sacó el centro y Alex Valera se movió en el área ante la marca de Luis Abram. Ganándole el vivo, recibiendo la pelota y rematando antes de controlarla, el balón superó a Diego Enríquez y concretó el gol.

Luego del gol, Alex Valera celebró con todo su tanto, mientras Jorge Fossati festejaba mirando al cielo y Paulo Autuori se quedaba sin reacción. Y es que el gol los acerca al tricampeonato de la Liga 1 de Perú.

Si Universitario logra ganar el partido a Sporting Cristal, sacará tres puntos vitales en su lucha por ser el ganador del Torneo Clausura. Así pues, de obtener el triunfo, los cremas podrían ser campeones este domingo 26 de octubre ante ADT en Tarma.

Es más, si Universitario puede ser campeón del Torneo Clausura si gana a ADT en Tarma, sin importar el resultado final que saque Cusco ante Atlético Grau. Incluso, si la ‘U’ empata y Cusco no gana, los cremas serán tricampeones de la Liga 1.