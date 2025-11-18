¿Universitario encontró competencia para Alex Valera? Es argentino, juega en Colombia y vale 800 mil euros

En Universitario no quieren esperar y ya se mueven en silencio para reforzar la zona más importante del equipo: el ataque. Con la Copa Libertadores 2026 en el horizonte, y la presión de sostener el tricampeonato de la Liga 1, la directiva crema trabaja en la llegada de un delantero extranjero que pueda pelearle el puesto directamente a Alex Valera.

El nombre que empezó a sonar con fuerza proviene del fútbol colombiano y reúne todo lo que el club busca: fuerza, movilidad, gol y todavía margen para crecer. La consigna es clara: Universitario no quiere suplentes, quiere competencia real para Alex Valera y Gonzalo Lencina con sus 28 años y 13 goles en el 2025 encaja perfecto en ese perfil.

Según el periodista Tavo Serpa en su cuenta de X, Universitario tienen en carpeta al delantero Gonzalo Lencina: “Dentro de las posibilidades que Universitario tiene en carpeta para el futuro ‘9’ extranjero, está Gonzalo Lencina”.

“Argentino de 28 años que actualmente milita en Deportes Tolima de la Primera División de Colombia. Ha marcado 13 goles en esta temporada”, cerró el periodista Tavo Serpa en su cuenta de X.

Gonzalo Lencina festejando un gol con Deportes Tolima. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto vale Gonzalo Lencina?

Gonzalo Lencina vale 800 mil euros, según la última información oficial de Transfermarkt. Es derecho, mide 1,78 m y lleva 13 goles en la temporada 2025 con Deportes Tolima.

Además hay que mencionar que Gonzalo Lencina tiene contrato con Deportes Tolima hasta diciembre del 2027. En ese sentido, Universitario tendría que buscar una cesión o comprar al delantero.

¿Cuántos años tiene Gonzalo Lencina?

Gonzalo Lencina tiene 28 años y actualmente juega en Deportes Tolima de la Primera División de Colombia.

¿En qué clubes jugó Gonzalo Lencina?

Gonzalo Lencina jugó en clubes como Belgrano, Atlético Rafaela y Gimnasia y Esgrima de Jujuy en Argentina, y Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima en Colombia.

