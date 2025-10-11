Manuel Barreto reveló actitud de Alex Valera tras la derrota de Perú ante Chile: “Fue…”

La Selección Peruana no logró arrancar con el pie derecho su nuevo ciclo y terminó cayendo 2-1 ante Chile, con un gol en los últimos minutos del partido. El encuentro estuvo marcado por varios regresos y estrenos, entre ellos el de Alex Valera, quien volvió a defender los colores de la ‘bicolor’.

Sin embargo, finalizado el encuentro, el técnico interino Manuel Barreto sorprendió al revelar una actitud inesperada del delantero nacional dentro del vestuario.

Recordemos que, Valera generaba incertidumbre en la previa del encuentro, ya que no pudo completar el último entrenamiento debido a molestias físicas. A pesar de ello, logró recuperarse a tiempo y tuvo participación en el segundo tiempo, ingresando desde el banco.

Manuel Barreto reveló sorpresiva actitud de Alex Valera

Al término del encuentro, Manuel Barreto conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa, donde resaltó el compromiso y entrega mostrados por sus dirigidos.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados fue cuando se refirió al retorno de Alex Valera a la Selección Peruana, dejando una reflexión que no pasó desapercibida.

El entrenador reveló que en el vestuario el ‘9’ tomó la iniciativa y pidió la palabra para dirigirse al grupo, dando un mensaje motivador especialmente enfocado en los más jóvenes, alentándolos a mantener la cabeza en alto pese a la derrota.

“El mensaje de Álex (Valera), como uno de los líderes, y de Santamaría fue levantar la cabeza, valorar el partido que han hecho los chicos y el ritmo con el que se compitió. Fue un encuentro extraordinario y muy divertido de ver”, expresó Barreto.

Alex Valera en la Selección Peruana.

Alex Valera volvió a jugar con Perú

Después de varios meses de incertidumbre, Alex Valera volvió a defender los colores de la Selección Peruana, marcando su regreso tras una ausencia de 11 meses. Su última aparición con la ‘blanquirroja’ fue el 19 de noviembre de 2024, en la derrota por 1-0 frente a Argentina.

