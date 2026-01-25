Scouting de Sekou Gassama lanza alerta sobre el ‘9’ a Universitario: “Toda su carrera…”

Universitario de Deportes apunta a conquistar el título del fútbol peruano por cuarto año consecutivo. Para lograrlo, el club tuvo que realizar algunos movimientos, dando salida a ciertos jugadores y sumando nuevos refuerzos que mantengan vivo el sueño del tetracampeonato.

Entre las incorporaciones para esta temporada se encuentra Sekou Gassama, el delantero senegalés que arribó a la capital para participar en la Noche Crema 2026.

Sekou Gassama entrenando con Universitario.

Khadim Diop, encargado del scouting de Gassama, dio a conocer datos reveladores sobre el ‘9’ que permitirán a los hinchas del club ‘crema’ conocer mejor su estilo de juego.

Scouting de Sekou Gassama lanza advertencia a la ‘U’

Desde que se confirmó su llegada a Universitario, Sekou Gassama ha generado múltiples comentarios sobre su desempeño, sobre todo porque no participó en toda la pretemporada del conjunto ‘estudiantil’.

En medio de la expectativa y el debate entre los hinchas, Khadim Diop, quien conoce de cerca al atacante, sorprendió al detallar su estilo de juego y el aporte que podría brindar dentro de la ‘U’.

“El fútbol es así, te lleva a donde tienes que estar. Sekou es senegalés, pero ha desarrollado toda su carrera en España. Físicamente es un tipo muy fuerte, grande, y ahora está bien. Creo que va a dar muchas alegrías en Perú. Él es ‘9’, es un delantero de área. Tiene buen remate, es un ‘9’ puro, hay que jugar con él con dos extremos”, señaló.

Próximo partido de Universitario

El encuentro entre Universitario y ADT de Tarma se llevará a cabo el próximo domingo 1 de febrero a partir de las 18:00 horas de Perú en el estadio Monumental. Con este partido, el tricampeón de la Liga 1 iniciará su camino en el torneo local con el objetivo de sumar un nuevo título a su historial.

El delantero senegalés Sekou Gassama llegó a Universitario para disputar la temporada del tetracampeonato.

El scout Khadim Diop definió a Gassama como un delantero de área con gran potencia física.