Se destapó el perfil que busca Universitario para reemplazar a José Carabalí y el costo de su salida

José Carabalí dejó Universitario y se conoció el monto que pagaron por él. Así como el jugador que están buscando en Ate.

La salida de José Carabalí de Universitario de Deportes ha sido un golpe muy fuerte para los hinchas. Más que todo por la forma en la que se dio, por lo que todos están esperando respuestas. Así que se ha conocido más detalles de su traspaso hacia LDU.

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El periodista Gustavo Peralta confesó el monto que se tuvo que pagar para que el futbolista quede libre. Hablamos de 600 mil dólares que era su cláusula para que de esta forma pueda salir. Un monto que ya estaba puesto en su contrato y que lo terminó dejando como agente libre.

José Carabalí presentado en LDU.

Ahora, muchos hinchas quedaron furiosos por su salida, pero el futbolista le dejó un porcentaje al club para beneficiarlos en una posible venta. Si rinde en el cuadro de Ecuador y lo logran traspasar, el cuadro ‘crema’ tendrá la chance del 30% de su futura venta.

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¿Quién llegará por José Carabalí?

Mucho se está hablando del jugador que llegará en busca de reemplazar al ecuatoriano y se confirmó que será un jugador extranjero el que tome su lugar. No habrá reemplazo nacional por el momento y ya se está buscando alguien que pueda llegar para que juegue como lateral por la izquierda.

Según lo que ha podido dar a conocer el periodista deportivo, desde el club de Ate están buscando en el mercado colombiano y ecuatoriano. Esto debido a que quieren un perfil muy parecido al de Carabalí, siendo rápido, potente y con buen ida y vuelta.

¿Vuelve Paolo Reyna a Universitario?

Por otro lado, el jugador Paolo Reyna no volverá a Universitario, se mantendrá jugando en Juan Pablo II College. En donde llegó este mercado de invierno en busca de minutos, ya que en el conjunto ‘merengue’ no gozaba de oportunidades para poder estar en los partidos.

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