Se revelaron las diferencias entre Fossati y la administración de la U: “Casi insalvable la situación”

Universitario de Deportes salió cómodamente campeón este año de la mano de Fabián Bustos y ahora último Jorge Fossati. El uruguayo volvió después de un breve paso por Videna, consiguiendo buenos resultados con los ‘cremas’. Pero a pesar de lograr un nuevo título, su permanencia no es fija para el próximo año y se podrían dar cambios extremos.

Publicidad

Publicidad

En una entrevista para el Diario El Comercio, el entrenador uruguayo fue claro a la hora de decir lo que le molesta. Parece que le quieren imponer algunos jugadores en el club, algo que él no quiere permitir. Es por eso que habría una diferencia importante entre las partes pensando en el 2026.

“Si esta temporada fue buena, el 2026 debe ser mejor. Para ello, las autoridades del club deben trazar un plan para que haya sintonía. Han ocurrido cosas que quiero tener claras para decidir si continúo. Si llega un jugador es porque yo dije que sí; de lo contrario, me voy“, fue lo que dijo el DT.

Jorge Fossati, DT de Universitario (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

Pero eso no es todo, ya que se reveló que es lo que pasa en la interna del club. Hay un detalle que se está escapando y que podría ser el causante de una abrupta salida del estratega uruguayo para el próximo año.

Las diferencias entre Fossati y la administración de Universitario

Aparte de esas declaraciones, que dejan muy en claro la posición del entrenador con respecto a los fichajes. También habrían problemas con respecto a algunos jugadores. Pues el uruguayo quiere imponer algunas renovaciones, algo que el club no está dispuesto a aceptar. Entre ellas está la de Sebastián Britos, que hasta el momento declaró que no han hablado con él para que se quede.

ver también Tricampeón con Universitario hace una inusual declaración: “Yo no estoy con contrato”

El periodista Carlos Univazo dejó este mensaje en sus redes, contando el problema completo en el Monumental: “Fossati no solo quiere elegir los refuerzos de ahora en adelante. Desea que se quede Britos. Y en la ‘U’ no tienen pensado renovarle, pues ya convencieron a Romero a cambio de asegurarle la titularidad en 2026. Ese hecho, por si solo, ya hace casi insalvable la situación“.

Publicidad

Publicidad

Los problemas de Jorge Fossati y la Administración de la U (Foto: X).

De esta forma, la situación por ahora se pone más complicada entre ambas partes. Por eso, la continuidad de Fossati por ahora es un misterio, lo más probable es que en estos días se pueda dar una conversación definitiva entre ambas partes, para llegar a un consenso o en el peor de los casos, separar sus caminos de forma definitiva.

Datos Claves

La continuidad de Jorge Fossati como DT de Universitario para 2026 es incierta debido a diferencias.

Publicidad

Publicidad

Fossati declaró a El Comercio que si le imponen un jugador sin su aprobación, se irá del club.