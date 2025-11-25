El histórico tricampeonato de Universitario de Deportes, bajo la dirección técnica de Jorge Fossati, se ha visto empañado por una inesperada y preocupante revelación: Sebastián Avellino, pieza clave en la preparación física del plantel, ha estado trabajando sin un contrato laboral vigente. Esta situación, que contrasta con la estabilidad deportiva lograda, fue confirmada por el propio preparador físico.

Sebastián Avellino si contrato vigente

En diálogo con el periodista Wilmer Robles Tadokoro, Avellino explicó la situación como un acto de profundo compromiso: “En este momento yo no estoy con contrato, lo hago simplemente porque somos una gran familia. Queremos muchísimo a este gran club, es casi familiar la relación que tenemos”. Esta declaración pone en evidencia tanto la lealtad personal como el riesgo institucional que implica esta informalidad. De hecho, el notable rendimiento físico de la ‘U’ en las fases finales de los campeonatos 2023 y 2025 es ampliamente atribuido a su metodología de trabajo.

Jorge Fossati y Sebastián Avellino en Universitario. (Foto: X).

El preparador uruguayo ha sido un colaborador inamovible de Fossati, acompañándolo incluso en su breve paso por la Selección Peruana. A pesar de esto, y a raíz de problemas legales que lo obligaron a ausentarse de Lima en 2025, se supo que Avellino cumplió sus funciones esenciales de preparación física de manera remota, vía Zoom, sin contar con el respaldo de un vínculo contractual formal.

Jorge Fossati lo tiene como pieza clave

Esta anomalía cobra mayor relevancia en el contexto de las tensas negociaciones para asegurar la continuidad de Jorge Fossati. El DT ya había manifestado su expectativa por la pronta reincorporación física de Avellino, algo que no se concretó. Es un secreto a voces que la permanencia de Fossati está supeditada a tener control total sobre su comando técnico, haciendo de la regularización contractual de su hombre de confianza en la parte física una exigencia ineludible.

La directiva de Universitario se encuentra bajo presión para formalizar una situación que, más allá de la buena voluntad del profesional, constituye un serio riesgo legal y un signo de informalidad en la gestión deportiva. Si bien la lealtad permitió la consecución del tricampeonato, la planificación del Tetracampeonato 2026 no puede basarse en lazos “familiares” sin documentación. Asegurar la situación de Avellino es, por tanto, un paso esencial para garantizar la continuidad del proyecto Fossati.

¿Universitario peleará su continuidad?

Mientras la hinchada celebra el hito, la atención se traslada a las oficinas del club. La revelación de Sebastián Avellino pone a prueba la capacidad de la administración para complementar el éxito deportivo con una gestión institucional sólida. El tiempo apremia, y esta “bomba” de la pretemporada exige una respuesta contractual inmediata si se quiere asegurar la continuidad del proyecto tricampeón.

