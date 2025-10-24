Se reveló la firme postura de Universitario sobre el futuro de Jorge Fossati: “A fin de año…”

Universitario de Deportes logró un triunfo clave frente a Sporting Cristal gracias a un gol de Alex Valera, acercándose cada vez más al título del Torneo Clausura 2025 y al tricampeonato nacional.

Sin duda alguna, este resultado eleva las expectativas de los ‘merengues’ de cara a su próximo choque contra ADT, donde podrían sellar oficialmente su nueva corona.

Mientras crece la ilusión por una posible celebración en Tarma, en la ‘U’ ya se empieza a discutir la continuidad de Jorge Fossati, técnico que se ha consolidado como uno de los más exitosos en la historia reciente del club ‘crema’.

Barco definió continuidad de Jorge Fossati

En diálogo con L1 MAX, tras la victoria de Universitario frente a Sporting Cristal, el director deportivo Álvaro Barco se pronunció con firmeza sobre el futuro de Jorge Fossati y la posibilidad de que continúe al mando del equipo en la temporada 2026.

“Fossati es el técnico más exitoso de los últimos tiempos. Va a dejar siempre la vara en alto. La verdad que estamos sumamente satisfechos, contentos. Así que vamos a analizar bien las cosas a fin de año con toda tranquilidad. Ojalá que podamos terminar el campeonato de la mejor manera y tener todos estos días de planificación, todos estos días de merecimiento, de vacaciones. Lo que más quiere el club para poder tener un próximo año en buenas condiciones en lo que es la pretemporada, los partidos amistosos”, explicó el dirigente.

Luego del último triunfo, el equipo de Jorge Fossati amplió su ventaja sobre los ‘rimenses’ a 14 puntos. Por su parte, Cusco FC, su perseguidor más cercano, se encuentra a 10 unidades, por lo que el campeonato parece prácticamente sentenciado a favor de los de Ate.

Renovaciones del plantel 2026

Más allá del futuro de Jorge Fossati, el directivo también abordó el tema contractual de los jugadores. Según explicó, Universitario ya tiene garantizada la continuidad de cerca del 80% del plantel, lo que brinda estabilidad y permite planificar con anticipación la temporada 2026.

“Estamos en una etapa importante del campeonato. No me gusta tocar este tema, es un tema sensible dentro del grupo. Es cierto también que el 80% del equipo está renovado, eso es una tranquilidad absoluta para nosotros. Y tenemos todo el tiempo del mundo para poder conversar en lo que son temas de renovaciones. Estando en una situación tan favorable, yo creo que es muy beneficioso para el jugador esperar un poco que terminemos las cosas bien y en la cual podamos sentarnos y mantener a la mayoría porque realmente se lo han ganado pensando en que tenemos una Copa Libertadores, donde sin duda vamos a intentar llegar lo más lejos posible”, agregó Barco.

