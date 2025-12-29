El mercado de pases del fútbol peruano se encuentra activado tras el histórico tricampeonato de Universitario de Deportes. Sin embargo, la noticia que mantiene en vilo a la hinchada merengue no es un fichaje, sino la posible partida de una de sus máximas figuras en el inicio de la era de Javier Rabanal. César Inga, el lateral que se consolidó como pieza clave en el esquema crema, está bajo la mira de la MLS, lo que marcaría un hito en su carrera justo cuando el club inicia un nuevo proyecto deportivo bajo el mando del estratega español ex Independiente del Valle.

Universitario podría perder a César Inga

La gran novedad en torno al futuro del defensor llegó a través de las redes sociales por parte del periodista Gabriel Pacheco. Según la información manejada por el comunicador, el Sporting Kansas City de Estados Unidos tiene un interés real y viene siguiendo de cerca la situación del futbolista. Aunque Pacheco aclaró que “por ahora no existe una oferta formal”, confirmó que el nombre de Inga está en carpeta y que se esperan movimientos importantes en los próximos días, lo que pondría a prueba la planificación del nuevo comando técnico liderado por Rabanal.

César Inga en Universitario de Deportes. (Foto: X).

Precisamente, la llegada de Javier Rabanal al banquillo de Ate añade un matiz interesante a esta negociación. El técnico español, reconocido por su capacidad para potenciar talentos jóvenes en su exitoso paso por Ecuador, tendrá la difícil misión de decidir si retiene a Inga para buscar el ansiado tetracampeonato en 2026 o si da luz verde a su venta. La filosofía de Rabanal, alineada con modelos de exportación como el de Independiente del Valle, sugiere que el club no frenaría el crecimiento del jugador si la propuesta económica es beneficiosa para todas las partes.

César Inga estaría siendo vendido

El valor de mercado del chimbotano ha experimentado un crecimiento exponencial tras su debut goleador con la selección peruana y su rol protagónico en el éxito local. Diversas fuentes indican que la transferencia podría rondar los 1.5 millones de euros, una cifra que oxigenaría las finanzas de Universitario de cara a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además del interés desde Norteamérica, el entorno del jugador ha recibido sondeos de ligas competitivas como la de Argentina, consolidando a Inga como el jugador más exportable del plantel actual.

César Inga como gran figura de Universitario. (Foto: X).

Para Universitario, la salida de Inga representaría un desafío táctico mayúsculo. El lateral destaca por su polivalencia, una característica que Rabanal suele explotar en sus equipos. Perderlo antes del inicio de la pretemporada obligaría a la dirección deportiva, liderada por Álvaro Barco y Franco Velazco, a buscar un reemplazo de jerarquía que se adapte rápido a la metodología europea que el nuevo DT busca implementar en Campo Mar.

¿Dónde jugará ahora César Inga?

El desenlace de esta historia parece estar cada vez más lejos de Perú. Con el respaldo de una gran campaña individual y el seguimiento de clubes con alto poder adquisitivo, César Inga se perfila como la próxima gran venta del fútbol peruano. Los próximos días serán determinantes para conocer si el Sporting Kansas City formaliza su propuesta y si el “19” crema emprende el vuelo hacia la MLS, dejando un vacío importante pero una cifra histórica en las arcas del club de cara a un 2026 lleno de retos.

DATOS CLAVES

El club Sporting Kansas City de la MLS tiene interés real en fichar a César Inga.

El nuevo director técnico de Universitario, Javier Rabanal, liderará el proyecto deportivo para el 2026.

La transferencia del lateral César Inga podría alcanzar una cifra cercana a 1.5 millones de euros.

