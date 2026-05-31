El volante nacional estuvo en el 2-1 de Universitario ante Sport Huancayo y no descartó volver al club crema.

Universitario de Deportes cerró su participación en el Torneo Apertura 2026 con un triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo en el Estadio Monumental. Entre los asistentes al encuentro estuvo Piero Quispe, mediocampista que viene siendo vinculado como una de las posibles incorporaciones del cuadro ‘crema’ para lo que resta de la temporada.

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¿Piero Quispe volverá a Universitario?

Tras el compromiso, el actual futbolista del Sydney FC de Australia conversó con las cámaras de Fútbol en América. Durante la entrevista, fue consultado sobre la posibilidad de regresar a Universitario en un futuro cercano.

Al ser consultado sobre un posible acercamiento con el club de Ate, el futbolista respondió que “todavía” no hay nada concreto y que “ahí vamos a hablar”. Además, respecto a un eventual regreso, dejó abierta la posibilidad de que este se pueda dar pensando en el Torneo Clausura.

“Ahí vamos a hablar, en cualquier momento va a haber noticias. ¿Quién no quisiera regresar al club donde eres feliz? Pero vamos a ver, también quiero estar en el extranjero, pero no le cierro las puertas a nada”, expresó en primera instancia.

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Sobre su regreso a Ate después de varios meses

Sobre su regreso al Estadio Monumental, Piero Quispe aseguró que se sintió “muy feliz” por volver a encontrarse con la hinchada y con sus excompañeros de Universitario. “Estoy muy contento de que (Universitario) haya ganado hoy y espero que le siga yendo muy bien”.

Asimismo, dejó un mensaje para la hinchada del tricampeón nacional: “Decirle que siempre apoyen, en las buenas y en las malas, es lo que significa este club. A mí la hinchada me trató de lo mejor y siempre estoy agradecido”.

💥🚨 QUISPE: "¿QUIÉN NO QUISIERA REGRESAR A LA 'U'?



🗣 El volante habló EN EXCLUSIVA con Fútbol en América tras el Universitario vs. Sport Huancayo sobre la posibilidad de volver a Universitario y no cerró la puerta.



¿Pega la vuelta para el Clausura? 🤔 pic.twitter.com/7uLpk3Lb3K — Fútbol en América (@FAamericatv) May 31, 2026

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DATOS CLAVES

El mediocampista Piero Quispe asistió al Estadio Monumental para presenciar el triunfo de Universitario.

El actual futbolista del Sydney FC dejó abierta la posibilidad de retornar para el Torneo Clausura.

Universitario de Deportes derrotó por 2-1 a Sport Huancayo en el cierre del Apertura 2026.