Piero Quispe estuvo en el Universitario vs. Sport Huancayo y no descartan su regreso al club

Piero Quispe fue uno de los protagonistas en las tribunas del Estadio Monumental y ya se habla de un posible fichaje. ¿Se viene el gran regreso del año en Ate?

El triunfo de Universitario de Deportes ante Sport Huancayo por 2-1 tuvo distintos pasajes de buen juego y también de sufrimiento por el marcador tan ajustado. Si bien esto pasó en la cancha, en las tribunas del Estadio Monumental se tuvo la presencia de Piero Quispe, quien recientemente regresó de Sydney FC de Australia y estaría analizando opciones de cara a su futuro más cercano.

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Fuente: Charla Táctica Perú.

A raíz de toda esta situación es que distintas informaciones aseguran que existiría un acercamiento muy importante entre la directiva de Universitario de Deportes y el entorno más cercano de Piero Quispe, teniendo en cuenta que el volante aún mantiene contrato con Pumas de México. Es más, durante la transmisión del duelo de hoy se confirmó que estuvo presente en el vestuario merengue.

“Piero Quispe está sentado en una de las butacas del Estadio Monumental junto a Franco Velazco, Adrián Gilabert y Antonio García Pye. Tiene algunas cuestiones avanzadas en el fútbol argentino. Por el momento sé que no hay negociación, pero quién sabe y después cambia esto”; reveló el comunicador Gustavo Peralta en el arranque del partido de esta noche en el coloso de Ate.

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#LAPREVIA | 🎙️@Gustavop4: "Pero Quispe está sentado en un palco junto a Franco Velazco (…) Tiene conversaciones avanzadas en Argentina pero pueden cambiar las cosas".#Universitario vs #SportHuancayo



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Siguiendo en esta misma línea, las revelaciones continuaron y dieron más detalles sobre la relación que existe con el entorno de Piero Quispe. “Al jugador se le sumó el representante Jonatan Córdova, quien ha estado conversando también con el administrador Franco Velazco y con el asesor legal Adrián Gilabert. Están juntos y ahora hablan con Martín Kohatsu, el delegado de la ‘U’.

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Las propuestas hacia Piero Quispe que podrían alejarlo de Universitario

Si bien el día de hoy estuvo presente en el Estadio Monumental para presenciar el triunfo de Universitario de Deportes ante Sport Huancayo, el futuro de Piero Quispe no está para nada confirmado en estos momentos. Con vínculo contractual con Pumas de México hasta diciembre del 2026, durante los últimos días se ha podido conocer de algunas propuestas importantes del exterior.

De acuerdo al diario local ‘Depor‘, Piero Quispe tendría algunas ofertas desde Argentina, Brasil, Grecia y también de equipos de la misma Liga MX. Además, se pudo conocer que el volante peruano no tendría pensado mudarse al Medio Oriente ya que dentro de sus pretensiones está seguir creciendo en todo sentido, así que la prioridad es encontrar una liga competitiva y acorde a lo que quiera. Veremos qué medida o decisión toma Universitario de Deportes al respecto.

Fuente: Sydney FC.

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