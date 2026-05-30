A través de sus redes sociales, el administrador de la 'U' realizó un importante anuncio en medio del duro presente que atraviesa el equipo.

En la previa del encuentro frente a Sport Huancayo por la última jornada del Torneo Apertura, Franco Velazco se refirió al complicado presente deportivo que atraviesa Universitario de Deportes y compartió su postura sobre la situación del equipo.

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En sus primeras declaraciones, el administrador ‘crema’ aseguró que entiende el malestar de la hinchada por los recientes resultados. Además, señaló que el club deberá corregir errores y adoptar medidas firmes para encaminarse nuevamente hacia los objetivos planteados para la temporada.

“Comprendo la molestia y frustración del buen hincha de la U y no hay, ni tengo, excusas de ningún tipo por el momento que estamos pasando, solo nos queda corregir errores y tomar decisiones contundentes en la parte deportiva para poder replantear, revertir y buscar el objetivo que todos queremos”, escribió Velazco en su cuenta personal de Twitter.

Aseguró estabilidad económica para el club

Por otro lado, destacó que el club mantiene un crecimiento sostenido en el aspecto económico y continúa cumpliendo con todas sus obligaciones. Además, remarcó que la estabilidad institucional y financiera seguirá siendo una prioridad durante el tiempo que permanezca al frente de la administración.

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“Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que, este mal momento no puede ser excusa para crear historias y cuestionar nuestra gestión. El club, pese a las dificultades económicas, viene creciendo y demostrando una gestión transparente con estados financieros auditados del 2021 al 2024 por una firma internacional sin hallazgos e irregularidades en todas sus disciplinas ni en los costos y gastos que demandan sostener al club. Actualmente, la auditoría 2025 (esta vez designada por Sunat por la Ley 32113) se encuentra en proceso y lo mismo ocurrirá en el 2026 hasta el término de la gestión”, agregó.

El pedido al hincha de Universitario

Finalmente, Franco Velazco hizo un llamado a los hinchas de Universitario para que continúen respaldando al equipo, resaltando que su apoyo resulta fundamental para mantener la estabilidad del club y alcanzar los objetivos planteados.

“Finalmente, no quiero dejar de mencionar al fiel hincha crema que es el principal activo de la institución, las críticas son y serán bien canalizadas. Necesitamos de ustedes, como fue siempre y hoy el club, comando técnico y jugadores necesitan de estabilidad para concentrarnos en corregir pronto y retomar el proceso. Lo contrario favorece a los que quieren vernos caer para que se cierren puertas y evitar que lo anterior suceda. Apelo al criterio del hincha fiel de la U para renovar la confianza cuyos primeros resultados se reflejarán en las próximas semanas”, sentenció.

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Comprendo la molestia y frustración del buen hincha de la U y no hay, ni tengo, excusas de ningún tipo por el momento que estamos pasando, solo nos queda corregir errores y tomar decisiones contundentes en la parte deportiva para poder replantear, revertir y buscar el objetivo… — Franco Velazco Imparato (@ImparatoVelazco) May 30, 2026

DATOS CLAVES

El administrador Franco Velazco admitió entender la frustración de la hinchada por el momento deportivo actual.

Velazco destacó que Universitario tiene estados financieros auditados sin irregularidades desde 2021 hasta 2024.

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