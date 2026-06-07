Universitario quiere reforzar el mediocampo. Pensó en Rodrigo Saravia como opción, pero éste al final, jugará en Boston River. ¿Por qué eligió este club?

Universitario de Deportes está en la búsqueda de un volante central. Luego de la salida de Rodrigo Ureña a fines de 2025, y sin opciones claras que logren olvidarlo en el primer semestre de 2026, desde la administración de la ‘U’ buscan un perfil extranjero para solventar este espacio vacío en el plantel de Héctor Cúper. La primera opción fue el uruguayo Rodrigo Saravia, pero finalmente quedó descartada.

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Es que el futbolista de Ponte Preta, quien termina su contrato a fines de junio, decidió retornar a su país. Rechazó la posibilidad de jugar en Universitario y, finalmente, jugará en Boston River de Uruguay. Así, desde el conjunto ‘crema’ deberán buscar otro jugador para la posición.

Tal como informó el periodista Uriel Iugt y confirmó su colega Gustavo Peralta, Rodrigo Saravia firmó con Boston River por un año y medio, es decir, un contrato hasta diciembre de 2027. Llegó en condición de agente libre por la finalización del vínculo en Brasil.

El uruguayo Rodrigo Saravia finalmente no llegará a la U. Arregló en Uruguay por temas personales. https://t.co/HGHcYrOnbu — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) June 6, 2026

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Según Peralta, la decisión del exmediocentro de Peñarol y Gimnasia y Esgrima La Plata de volver a Uruguay se debe a “temas personales”. Por eso, rechazó toda posibilidad de firmar con Universitario. Ante esto, desde el tricampeón nacional peruano deberán buscar otro nombre.

Las otras opciones que tiene Universitario

En cuanto a mediocampistas centrales, hay dos nombres que han trascendido como opciones. Uno es el volante de Atlanta, de la Segunda División de Argentina, Nicolás Previtali. El futbolista está en buen momento y guarda una buena relación con uno de los fichajes exitosos que tuvo la ‘U’ en este último tiempo, Caín Fara.

En los últimos días, volvió a trascender el nombre del portugués William Carvalho para sumarse a Universitario. Fue uno de los futbolistas que se mencionó como opción en el mes de enero para el puesto de volante ancla.

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Sin embargo, por el momento, no hay negociaciones que trasciendan en el equipo ‘merengue’ por un volante ancla. La prioridad, por estas horas, pasa por cerrar algunos futbolistas para las posiciones de ataque.

¿Qué otros nombres negocia Universitario?

Respecto a las negociaciones que tiene Universitario por estas horas, hay dos que ilusionan al hincha. Uno de ellos es Gianluca Lapadula, que estaría cerca de llegar a un acuerdo para jugar en Ate. Sería el refuerzo estrella de toda la Liga 1 de Perú en caso de que se confirme.

Además de Lapadula, la ‘U’ negocia el regreso de Raúl Ruidíaz para sumar como centrodelantero al equipo. Se busca un acuerdo con Atlético Grau por el pago de la cláusula de salida, además de los términos personales con ‘La Pulga’.

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