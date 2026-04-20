Todos lo critican, pero Sekou Gassama recibió inesperado regalo de hinchas en el aeropuerto

Uno de los jugadores más criticados de Universitario de Deportes no es otro más que Sekou Gassama. El delantero viene siendo atacado por los hinchas constantemente, pues consideran que no es el 9 que esperaban para esta temporada. No obstante, al parecer no todos piensan lo mismo, por ese motivo hasta le han hecho un inesperado regalo.

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En este caso, pese a la derrota ante Melgar en Arequipa, hinchas llegaron desde Francia para poder alentar a Gassama. Es así como esperaron al delantero en el aeropuerto, llegando a darle inclusive un presente. El cual el futbolista agarró con mucho cuidado y algo sorprendido por la situación que se presentó.

En este caso, la hincha fue entrevistada por los medios peruanos al verse sorprendidos por el hinchaje por el atacante senegalés. Con una pancarta, la aficionada demostró su gran respeto y cariño por el delantero, el cual fue abordado en busca de una foto, pero también para darle un presente.

Lo más curioso de todo fue en el idioma en el que se comunicaron, pues no hablaron en español, sino que usaron el francés. Por lo que no se conoce que se dijeron, no obstante el jugador recibió un sobre con un contenido que se desconoce, pero que se sospecha que fue un presente para el atacante.

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Hinchas recibieron a Sekou Gassama en el aeropuerto:

La reacción de Sekou Gassama, delantero de Universitario de Deportes, al cruzarse con dos fanáticos que viajaron desde Francia para darle su apoyo.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/d9RoO5JkKQ — Raúl Chávez (@raulchavezpa) April 20, 2026

Sekou Gassama con las horas contadas

El futuro de Sekou Gassama en Universitario de Deportes parece llegar a su final muy pronto. Lo que ocurre con el atacante viene a ser que es muy criticado, no está logrando estar en un buen nivel. Por esa razón se ha conocido que la directiva está planeando que pueda irse antes de finalizar su contrato.

Así fue lo que pudo dar a conocer el periodista Carlos Univazo, quien confesó en sus redes sociales que la directiva intentaría desprenderse del futbolista a mitad de año. Esto con la intensión de poder eliminar esa mala vibra que se transmite por la llegada de este atacante, el cual no ha estado nada bien en el poco tiempo que ha jugado.

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“Gassama es para los hinchas de la ‘U’ como ver todos los días la soga en la casa del ahorcado. La administración lo va a pulsear para ver si se va antes de fin de año, y así borran ya todas las huellas. Está más condenado que la Onpe”, se pudo conocer en sus redes sociales de Univazo.

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