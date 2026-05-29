Zé Ricardo, entrenador de Sporting Cristal, habló sobre Hernán Barcos y lo elogió. Además, aclaró si es que realmente el club tomará la decisión de contratarlo.

Tras el regreso de Sporting Cristal a tierras peruanas luego de caer 2-0 ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026, fue el entrenador Zé Ricardo quien analizó el rendimiento del equipo en esta etapa y que lo llevará a competir en los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026. Además, no dejó pasar la oportunidad para referirse a Hernán Barcos como uno de los posibles refuerzos.

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Si bien durante los últimos días muchas informaciones aseguran que Hernán Barcos tiene todo cerrado con Sporting Cristal y que al término del Torneo Apertura 2026 se haría oficial dicha contratación pensando en el segundo semestre de la temporada, Zé Ricardo no confirmó esta situación y aclaró que las evaluaciones se mantendrán luego de la última fecha por disputarse.

La inminente llegada de Hernán Barcos 🇦🇷 a Sporting Cristal 🔥 es casi un hecho ✍🏻. Sin embargo, habría alguna objeción dentro del club 😳. Con la falta de gol del equipo, ¿hay algún motivo real para no incorporar al ‘Pirata’ 🏴‍☠️?@EnriquedelaRosa @albarracinpaulo @chapa_nomas pic.twitter.com/A9yzJeqD0y — Futbol Champán (@FutbolChampanpe) May 28, 2026

“Ya probó a todos que es un gran jugador. Tiene una carrera brillante. No hay conversaciones conmigo por ese nombre, pero siempre que hablamos de jugadores grandes tenemos que tener mucho cuidado y evaluar bien. Después del juego ante Cienciano vamos a analizar todas las posibilidades“; declaró Zé Ricardo en conversación con los medios locales el día de hoy por la mañana.

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De esta manera es que todavía no se podría confirmar la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal. Ahora, también existe el escenario de que claramente haya un acuerdo de por medio entre el protagonista y la directiva celeste, a la espera de que termine esta etapa del campeonato. Veremos si que en los próximos días se dan novedades al respecto o el interés empieza a enfriarse.

¿Hernán Barcos se sumaría con otro refuerzo a las filas de Sporting Cristal?

Así como existe la enorme posibilidad de que Hernán Barcos pueda jugar en Sporting Cristal, al margen de las más recientes declaraciones del entrenador Zé Ricardo, también se ha podido conocer que el goleador llegaría con un refuerzo clave como es el caso de Pablo Lavandeira. El volante uruguayo nacionalizado peruano se desvinculó de FC Cajamarca y ahora analiza propuestas.

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Fue el comunicador deportivo Denilson Barrenechea quien sostuvo que el popular ‘Cocinero’ interesa mucho en la directiva de Sporting Cristal y que las negociaciones estarían bastante avanzadas. Las próximas horas serán claves y determinantes para confirmar estos arribos, mientras tanto el equipo rimense buscará terminar de la mejor manera esta etapa del Torneo Apertura 2026.

Pablo Lavandeira (36) tiene negociaciones avanzadas con Sporting Cristal. El volante uruguayo nacionalizado peruano ya se desvinculó de FC Cajamarca. Todo hace indicar que habría un desenlace positivo para que 'Lava' juegue en La Florida. Horas claves.@apresion1 pic.twitter.com/8DsyN78NYP — Denilson Barrenechea (@Denilson_Jarde) May 29, 2026

DATOS CLAVES

2-0 cayó Sporting Cristal ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026.

cayó ante por la Copa Libertadores 2026. Zé Ricardo evaluará la contratación de Hernán Barcos luego del partido contra Cienciano .

evaluará la contratación de luego del partido contra . Pablo Lavandeira interesa a Sporting Cristal tras su desvinculación oficial de FC Cajamarca.