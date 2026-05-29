Pablo Guede contó el motivo de sus críticas tras el título de Alianza Lima: “Hay gente que nos hace daño”

Pablo Guede explicó por qué no celebró la consagración de Alianza Lima y a quién fue dirigido su cuestionamiento. No fue en contra de la directiva y sorprendió a todos.

Alianza Lima consiguió el título del Torneo Apertura 2026 de una forma bastante sólida y sobre todo justa por el rendimiento mostrado. Ahora, dentro de los aspectos llamativos pudimos notar que durante la ceremonia de premiación no se tuvo la presencia de Pablo Guede. Es más, el entrenador cuestionó algunas decisiones en la interna que sin duda alguna generaron un tremendo eco.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Bueno, luego de varios días y pensando las cosas un poco más en frío, Pablo Guede conversó con los medios deportivos locales y explicó más a detalle el motivo de sus decisiones. Si bien ya había dejando muy en claro que nunca fue de su agrado participar en festejos para darle el protagonismo debido al equipo como tal, también aclaró que su fastidio no fue dirigido a los directivos del club.

“Primero dije que no celebro porque no me gusta, creo que eso es de los jugadores. Y cuando di esas declaraciones fue porque pasaron varias cosas durante estos cinco o seis meses que estuvimos, pero nada que ver con la administración ni con la gente de arriba. Porque también me llegó que si era contra Fernando Cabada o Salomón Lerner. Con el señor Lerner no tengo el gusto de haber hablado, pero no fue para ellos”; reveló Pablo Guede.

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En la misma charla con el programa digital ‘Juego en Corto‘, el entrenador de Alianza Lima aseguró que en la interna hay personajes muy negativos. “Creo que dentro de lo que es el club hay gente que nos hace daño. Y si yo supiera el nombre, no tengan la menor duda que lo hubiera dicho y le hubiera cantado las cosas a la cara. Entonces, cuando yo digo que no quiero salir para sacarme una foto con alguien es porque no sé quién es. Si yo supiera con nombre y apellido quién es, lo resuelvo como resolví un montón de cosas“.

Pablo Guede no estará presente en el último partido de Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

Alianza Lima se alista para decirle adiós del Torneo Apertura 2026 cuando tenga que enfrentar a FC Cajamarca en condición de visita en el Estadio Héroes de San Ramón el domingo 31 de mayo a las 13:15 horas. Frente a dicho escenario es que hace unos días se conoció que Pablo Guede no podrá estar presente ya que tuvo que viajar hacia Argentina para una intervención quirúrgica de suma importancia.

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Su lugar en el banquillo de Alianza Lima será ocupado por Brayan Ángulo, quien desde hace varios meses cumple la función de asistente técnico. De esta manera es que el equipo blanquiazul espera cerrar de la mejor manera una primera etapa del campeonato en donde lograron el objetivo, lo cual representa sin duda alguna una mayor motivación para trabajar de cara al título nacional.

Fuente: Alianza Lima.

DATOS CLAVES

Pablo Guede descartó en ‘Juego en Corto’ tener problemas con la administración del club.

descartó en ‘Juego en Corto’ tener problemas con la administración del club. El domingo 31 de mayo a las 13:15 horas, Alianza Lima enfrentará a FC Cajamarca.

horas, Alianza Lima enfrentará a FC Cajamarca. Brayan Ángulo reemplazará a Pablo Guede, quien viajó a Argentina para una cirugía.