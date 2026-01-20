Las primeras palabras de Miguel Silveira como el reciente fichaje de Universitario: “Estoy muy…”

El mediocampista ofensivo brasileño Miguel Silveira dos Santos, de 22 años, se suma como nuevo fichaje de Universitario de Deportes para la temporada 2026, que incluye la Liga 1 y la Copa Libertadores. A su llegada a Lima, donde fue recibido con entusiasmo por hinchas, Silveira expresó su alegría: “Estoy muy feliz de estar acá”, marcando el inicio de su etapa con el vigente tricampeón peruano.

Miguel Silveira buscará hacer historia en Universitario

Silveira llega a la ‘U’ en condición de agente libre, tras haber militado en el Albirex Niigata de la J1 League de Japón en 2025, donde disputó 10 partidos antes del descenso del club. Con una estatura de 1.74 m y siendo diestro, el brasileño es reconocido por su técnica depurada, visión de juego, movilidad y su capacidad para crear oportunidades de gol, siendo considerado una joven promesa para reforzar el mediocampo bajo la dirección técnica de Javier Rabanal.

Formado en las divisiones menores de Fluminense, Silveira debutó profesionalmente a los 16 años en el año 2019. En su momento, fue una figura con gran proyección en Brasil, atrayendo el interés de clubes europeos de peso como Arsenal y Tottenham, llegando a tener una cláusula de rescisión valorada en 35 millones de euros. Su carrera profesional incluye pasos por Red Bull Bragantino, el PFC Sochi de Rusia y el Albirex Niigata de Japón, sumando experiencia internacional a pesar de su corta edad.

Este fichaje pone fin a una sequía de 12 años sin un brasileño en Universitario (desde Dalton Moreira en 2014). El club recuerda a figuras históricas como Eduardo Esidio (tricampeón 1998-2000) y Ronaille Calheira (campeón 2009), lo que eleva la expectativa sobre Silveira, quien firmó contrato hasta diciembre de 2026, con la posibilidad de extender su vínculo.

Miguel Silveira jugando en Fluminense de Brasil. (Foto: X).

Universitario presentó a Silveira como un jugador “listo para brillar con la crema”, enfatizando su potencial para contribuir en la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores. El tricampeón busca el histórico tetracampeonato y ve en el brasileño una pieza fundamental en el ataque, compensando la salida de jugadores como Jairo Vélez.

Con un valor de mercado que ronda los 300 mil euros (según Transfermarkt), Silveira se convierte en el quinto refuerzo extranjero de la ‘U’ para 2026, uniéndose a Lisandro Alzugaray, Héctor Fertoli, Caín Fara y Sekou Gassama. Su incorporación ha generado gran ilusión en la hinchada, que espera ver su talento, creatividad y ‘jogo bonito’ en el Estadio Monumental.

¿Cuál es el estilo de juego de Miguel Silveira?

Destaca por su técnica y visión de juego, demostrando gran movilidad y capacidad de asociación para generar oportunidades de gol. Es un jugador creativo, con habilidad para el dribbling y un pase clave preciso. No obstante, en su paso por Japón fue un suplente habitual, registrando un rating promedio en plataformas como Sofascore de entre 5.8 y 6.7.

¿Cuál es la historia de Miguel Silveira?

Debutó en 2019, con solo 16 años, bajo la dirección de Fernando Diniz. Rápidamente fue catalogado como una “joya”, con una cláusula de rescisión fijada en 35 millones de euros. Su llegada al “Flu” se concretó en 2021, aunque estuvo marcada por una salida algo conflictiva debido a deudas. Entre 2023 y 2024 vivió su primera experiencia en Europa, periodo en el que gozó de mayor continuidad en su carrera. Posteriormente, en 2025, jugó en la J1 League, participando en 10 encuentros antes de su traspaso a Perú.

Miguel Silveira, nuevo refuerzo de Universitario. (Foto: X).

DATOS CLAVES