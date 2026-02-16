Los hinchas lo piden, pero Miguel Silveira no debuta en Universitario por singular razón

Universitario de Deportes es uno de los clubes que ha sabido a aprovechar muy bien los 7 extranjeros que se tiene ahora en la Liga 1. Pero claro, hay un jugador que todavía no ha logrado hacer su debut en el torneo nacional. Esto da muchas dudas a los hinchas, pues les parece muy raro que no le dieran minutos hasta ahora a pesar de ser un talentoso elemento.

Estamos hablando de Miguel Silveira, quien llegó como uno de los últimos refuerzos. Pero en tres partidos no ha tenido ni un solo minuto en cancha, ya siendo preocupante. Pues varios están asustados pensando que está lesionado o que simplemente no está en el nivel como para poder jugar el torneo nacional.

Pero el periodista Gustavo Peralta logró dar a conocer que no se trata de una lesión o gustos del entrenador. Solo que por ahora Javier Rabanal no está convencido que esté en un buen estado físico como para jugar. Así que están trabajando para que pronto pueda conseguir estar al 100% y así pueda comenzar a tener minutos con la ‘crema’.

“El que no debuta es Miguel Silveira, me dicen que Javier Rabanal aún considera que no está en condiciones para tener su debut con Universitario de Deportes”, fue lo que comentó el periodista en el programa ‘Hablemos de MAX’.

El hincha impaciente por Miguel Silveira

Por ahora la hinchada de Universitario de Deportes está impaciente por el hecho que no se de el debut de Miguel Silveira. Más bien, hay dudas sobre algunos jugadores del equipo que recién han llegado. Entre ellos está el brasileño que se espera que ya en la fecha 4 pueda conseguir hacer su tan ansiado debut en el cuadro ‘crema’.

En las redes sociales, los hinchas han estado pidiendo al brasileño en el último partido que se tuvo contra Cienciano. Pero claro, al no estar a su nivel se prefirió que no entre. Ahora los ‘cremas’ tienen un partido complicado contra Sporting Cristal, lo cual hace difícil pensar que el joven extremo ingrese al partido. Todo posiblemente depende del resultado en el marcador.

Hinchas piden debut de Miguel Silveira (Foto: X).

