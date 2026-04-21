Cambio de rumbo en Ate. Tras la salida de Javier Rabanal, Universitario activó su búsqueda de nuevo técnico y puso en la mira a Fabián Bustos, hoy con vínculo vigente en Millonarios FC.

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Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’ de ‘Linkeados’ por YouTube, el club crema se movió rápido: “Lo que pasó en la mañana al llegar a Lima fue levantar el teléfono y llamar a Fabián Bustos. Le dijeron que lo necesitan, que creen en él y que se equivocaron cuando pudo darse en diciembre, porque él se acercó pero no lo contrataron porque Álvaro Barco estaba apuntando a otra cosa”.

La respuesta desde Colombia fue clara y puso paños fríos a la operación. El propio Gustavo Peralta detalló: “La respuesta desde Colombia fue que es difícil, que le encantaría porque es algo que quiere pero tiene contrato vigente con Millonarios FC. Igual no es tan difícil porque no tiene cláusula de salida”.

A pesar de ese detalle contractual, el fichaje no se dará en el corto plazo. La intención del entrenador choca con los tiempos y la situación actual del club colombiano, lo que obliga a Universitario a buscar alternativas inmediatas.

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Fabián Bustos cuando fue campeón de Universitario. (Foto: Liga 1)

Fabián Bustos podría llegar después a Universitario

Sin embargo, la puerta no está cerrada del todo. El propio técnico dejó una señal pensando en el futuro: “Ya lo de Bustos quedó que no va a venir en estos momentos, no se va a dar, pero sí tengo entendido que lo último que dijo el técnico es que si interesa en diciembre, puede venir”.

Así, Universitario redefine su estrategia. Bustos gusta, hay intención, pero el presente manda. Y el desenlace, al menos por ahora, apunta a buscar otro entrenador extranjero.

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¿Cuánto le pagó Universitario a Javier Rabanal por su salida?

El dinero que Universitario le pagó a Javier Rabanal para terminar el vínculo corresponde a los sueldos que le restaban hasta diciembre, es decir: nueve sueldos. Entendiendo que el entrenador ganaba alrededor de 30 mil dólares mensuales, el pago de la ‘U’ a Rabanal por su salida debe estar alrededor de los 270 mil dólares.

¿Hasta cuándo Fabián Bustos tiene contrato con Millonarios?

El técnico Fabián Bustos firmó por Millonarios el 3 de febrero del 2026 hasta diciembre del 2026, pero con la opción de renovar una temporada más.

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Datos claves

Universitario contactó a Fabián Bustos para reemplazar a Javier Rabanal tras su reciente salida.

El técnico Fabián Bustos tiene contrato vigente y sin cláusula con Millonarios FC.

La llegada de Bustos se descartó para el presente, postergándose posiblemente para diciembre.