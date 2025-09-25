Se conocieron los 3 primeros futbolistas de Universitario que no estarán para 2026

Universitario se enfrentará a Cusco FC este sábado en el Estadio Monumental, en un duelo clave por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, considerado por muchos como una final adelantada.

El equipo dirigido por Jorge Fossati llega con el ánimo en alto tras su agónico triunfo ante UTC en Trujillo. Sin embargo, en la antesala del partido, una noticia ha sacudido a la hinchada ‘crema’: la posible salida de tres futbolistas de cara al 2026.

Los 3 futbolistas que dejaría Universitario

De acuerdo con la periodista Romina Vega, todo indica que Diego Churín, Gabriel Costa y Sebastián Britos no continuarían en Universitario para la próxima temporada.

Sus contratos finalizarían a fin de año y, según se informa, no estarían en los planes de renovación, por lo que buscarían nuevos destinos de cara al 2026.

“No quiero anticiparme ni mandarme a la piscina con todo el panorama, pero me han dicho que los que no van a seguir para el próximo año definitivamente son Diego Churín, Gabriel Costa y Sebastián Britos“, expresó la comunicadora en el programa ‘Cancherazos’.

¿Se avecina el regreso de Diego Romero?

Bajo ese contexto, también se dio a conocer que la ‘U’ estaría evaluando el posible regreso de Diego Romero, quien actualmente milita en el fútbol argentino con Banfield.

Recordemos que, el arquero nacional pero no viene sumando minutos en su equipo. “Están interesados en el retorno de Diego Romero“, señaló la periodista Romina Vega.

Romero dejó Ate a inicios de 2025 para unirse al ‘Taladro’ en condición de préstamo. No obstante, hasta ahora no ha logrado consolidarse como titular, ya que el técnico Pedro Troglio, mantiene su confianza en Facundo Sanguinetti como arquero principal.

