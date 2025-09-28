Universitario tomó una decisión inesperada después del doblete de Alex Valera contra Cusco FC

La salida de Jean Ferrari y Manuel Barreto de Universitario, motivada por decisiones personales (ahora están en la FPF), ha marcado un antes y un después en la gestión del club crema. La nueva dirección, a cargo de Franco Velazco como administrador y Álvaro Barco como director deportivo, parece haber implementado una filosofía radicalmente diferente, que se distingue por una comunicación más abierta, respetuosa y orientada a la protección de la integridad de la institución.

Universitario decide sobre Alex Valera

Estos nuevos líderes se han propuesto un objetivo ambicioso: lograr que Universitario sea campeón nacional en su tercera temporada consecutiva. Para ello, están trabajando en una planificación para el próximo año que, según los primeros indicios, es meticulosa y se alinea con el profesionalismo que el hincha anhela. Este cambio de enfoque ha sido recibido con entusiasmo por la afición, que ve en la nueva gestión una oportunidad para revitalizar el equipo y alcanzar los éxitos deportivos deseados.

Un ejemplo claro de esta nueva forma de operar lo ha dado Álvaro Barco en sus declaraciones recientes. Tras la victoria de Universitario por 3-2 frente a Cusco FC en el Torneo Clausura 2025, un resultado que los posicionó como líderes absolutos, Barco no dudó en expresar su opinión sobre el futuro de Alex Valera, delantero que ha tenido un rendimiento sobresaliente en las últimas temporadas. “No cabe duda que se merece un contrato importante aquí. Me gustaría tener a Alex durante mucho tiempo, pero de repente merece tener otra oportunidad en el extranjero. Tal vez poder venderlo y tener un beneficio tanto para el club como para él. Vamos a esperar con tranquilidad”.

Alex Valera puede salir vendido muy pronto

Afirmó Barco, dejando entrever una visión estratégica que busca tanto el beneficio deportivo como el económico para el club y el jugador en alusión. Estas palabras contrastan notablemente con el estilo de Manuel Barreto, quien solía mantenerse en las formas y rara vez profundizaba en sus declaraciones. Álvaro Barco, en cambio, demuestra una capacidad para analizar y ejecutar sus comunicados con una claridad meridiana, conocedor de mercado internacionales, abriendo posibilidades para todos los interesados.

En el caso de Alex Valera, que ha sido un referente del equipo con una cantidad importante de goles y presencias en el campo por tercer año consecutivo, Barco no solo reconoce su valor, sino que también contempla la posibilidad de una futura venta, lo que generaría un beneficio mutuo para el club y el jugador, quienes aún mantienen el anhelo de concretar una transferencia al extranjero. Este enfoque pragmático y transparente en la gestión de los activos del club es una señal clara del giro que ha tomado Universitario bajo la nueva administración.

