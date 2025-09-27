EN VIVO Y GRATIS Universitario 0-0 Cusco FC por el Torneo Clausura 2025 Vía GOLPERÚ y Fútbol Libre: minuto minuto

Universitario y Cusco FC se enfrentan esta noche por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 y a continuación gozarás de todas las incidencias del cotejo.

El plantel imperial ya está presente en el Estadio Monumental de Ate y ultima detalles antes del inicio del duelo ante Universitario.

El Director Deportivo de Universitario habló en la previa del duelo ante Cusco FC sobre la importancia de este escenario.

Tanto Universitario como Cusco FC regresan a vestuarios a instantes del inicio del partido en el Estadio Monumental de Ate.

Universitario y Cusco FC dicen presente en la cancha del Estadio Monumental de Ate. Se viene un partidazo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

El capitán de Cusco FC intentó un disparo de larga distancia y el balón se perdió fuera del arco de Britos.

Universitario de Deportes enfrenta a Cusco FC en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. En la previa del duelo a jugarse en el Estadio Monumental de Ate, todo parece indicar que estamos frente a un trámite de diversas emociones gracias al nivel de ambos equipos, además porque de acuerdo al resultado podríamos ver quién sigue en carrera rumbo al título y quién podría empezar a quedarse en el camino.

En cuanto a cómo llegan los planteles a este duelo, Universitario de Deportes viene de vencer 1-2 a UTC de Cajamarca en Trujillo, derrotar 1-2 a FBC Melgar en Arequipa y empatar 0-0 frente a Alianza Lima. Por otro lado, Cusco FC perdió 0-2 frente a ADT de Tarma jugando en condición de local, ganó 0-1 a Ayacucho FC y derrotó 3-2 a Sporting Cristal en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Hora y canal del Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Universitario vs. Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 está programado para el día de hoy a las 18:00 hora local y se jugará en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de ‘GOLPERÚ‘ y ‘Movistar TV App‘. Además, a continuación podrás seguir todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2025!