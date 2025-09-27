Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

EN VIVO Y GRATIS Universitario 0-0 Cusco FC por el Torneo Clausura 2025 Vía GOLPERÚ y Fútbol Libre: minuto minuto

'Merengues' y 'Cusqueños' se enfrentan esta noche en el Estadio Monumental de Ate en un verdadero partidazo por el Torneo Clausura 2025.

11' ¡Remate de Silva!

El capitán de Cusco FC intentó un disparo de larga distancia y el balón se perdió fuera del arco de Britos.

Publicidad

10' ¡Cusco FC sostiene la posesión!

El equipo cusqueño se viene haciendo dueño del balón, aunque todavía no genera peligro en área de Universitario.

4' ¡Aproximación de Cusco FC!

El equipo imperial intentó por el carril izquierdo luego de una buena combinación con pases asociados.

1' ¡Empezó el partido!

Universitario y Cusco FC ya juegan los primeros 45 minutos de juego en el Estadio Monumental de Ate.

Image

¡Salen los equipos!

Universitario y Cusco FC dicen presente en la cancha del Estadio Monumental de Ate. Se viene un partidazo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

Publicidad

¡Los equipos terminaron con sus calentamientos!

Tanto Universitario como Cusco FC regresan a vestuarios a instantes del inicio del partido en el Estadio Monumental de Ate.

¡Alineación titular de Cusco FC!

Miguel Rondelli prepara el siguiente equipo titular para visitar esta noche a Universitario: Díaz; Ruidias, Gamarra, Fuentes, Ampuero; Valenzuela, Diez, Colman, Colitto, Silva y Callejo.

Image

¡La palabra de Álvaro Barco!

El Director Deportivo de Universitario habló en la previa del duelo ante Cusco FC sobre la importancia de este escenario.

Tweet placeholder

¡Elementos prohibidos para los asistentes!

Si vas al Estadio Monumental de Ate esta noche, atención con las siguientes instrucciones que presenta Universitario.

Image

¡Así fue la llegada de Cusco FC al estadio!

El plantel imperial ya está presente en el Estadio Monumental de Ate y ultima detalles antes del inicio del duelo ante Universitario.

Tweet placeholder
Publicidad

¡Fiesta Monumental!

El Estadio Monumental de Ate contará con más de 50 mil hinchas presentes para el duelo entre Universitario vs. Cusco FC.

Image

¡Alineación titular de Universitario!

Jorge Fossati alista el siguiente equipo titular para recibir a Cusco FC: Britos; Santamaría, Riveros, Di Benedetto; Polo, Castillo, Pérez Guedes, Concha, Carabalí; Vélez y Valera.

Image

¡Así fue la llegada de la 'U' al estadio!

La delegación de Universitario ya dijo presente en el Estadio Monumental de Ate.

Image
Image
Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Universitario vs. Cusco FC!

Universitario y Cusco FC se enfrentan esta noche por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 y a continuación gozarás de todas las incidencias del cotejo.

Image

Por Renato Pérez

Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2025.
© Composición BOLAVIP.Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2025.

Universitario de Deportes enfrenta a Cusco FC en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. En la previa del duelo a jugarse en el Estadio Monumental de Ate, todo parece indicar que estamos frente a un trámite de diversas emociones gracias al nivel de ambos equipos, además porque de acuerdo al resultado podríamos ver quién sigue en carrera rumbo al título y quién podría empezar a quedarse en el camino.

En cuanto a cómo llegan los planteles a este duelo, Universitario de Deportes viene de vencer 1-2 a UTC de Cajamarca en Trujillo, derrotar 1-2 a FBC Melgar en Arequipa y empatar 0-0 frente a Alianza Lima. Por otro lado, Cusco FC perdió 0-2 frente a ADT de Tarma jugando en condición de local, ganó 0-1 a Ayacucho FC y derrotó 3-2 a Sporting Cristal en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Hora y canal del Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Universitario vs. Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 está programado para el día de hoy a las 18:00 hora local y se jugará en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de ‘GOLPERÚ‘ y ‘Movistar TV App‘. Además, a continuación podrás seguir todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2025!

renato pérez
Renato Pérez
Lee también
A qué hora juega y posibles alineaciones de Universitario vs. Cusco por el Torneo Clausura 2025
Liga 1

A qué hora juega y posibles alineaciones de Universitario vs. Cusco por el Torneo Clausura 2025

'U' y una baja sorpresiva: Fossati decidió el once ante Cusco
Liga 1

'U' y una baja sorpresiva: Fossati decidió el once ante Cusco

¿Y la 'U'? La nueva confesión de Facundo Callejo sobre su futuro en Liga 1
Liga 1

¿Y la 'U'? La nueva confesión de Facundo Callejo sobre su futuro en Liga 1

Barcelona ayudó inesperadamente a Perú para no perder a prometedor arquero para la selección
Selección Peruana

Barcelona ayudó inesperadamente a Perú para no perder a prometedor arquero para la selección

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo