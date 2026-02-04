Universitario recibió una mala noticia en la previa de su partido ante Cusco FC, ya que el mediapunta peruano Edison Flores será baja para el duelo de este sábado 7 de febrero, correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

El motivo de la ausencia del popular ‘Orejas’ es que no entrenó este miércoles 4 de febrero con el plantel, lo que encendió las alarmas en el comando técnico y prácticamente lo dejó descartado para el compromiso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco.

Ante este panorama, el técnico Javier Rabanal ya empezó a mover sus fichas y probó como reemplazo al nuevo refuerzo crema, Lisandro Alzugaray, mediapunta argentino que llegó esta temporada como uno de los fichajes de mayor jerarquía.

Alzugaray fue utilizado en las prácticas como el enlace entre volante y ataque, ocupando exactamente el rol que suele desempeñar Edison Flores, lo que indica que su debut como titular podría darse antes de lo esperado.

Edison Flores se lesionó y no jugará el Universitario vs. Cusco. (Foto: Universitario)

Alzugaray será el reemplazo de Flores en Universitario

La ausencia de Flores representa un golpe para Universitario, ya que es uno de los jugadores más determinantes del plantel por su experiencia, liderazgo y capacidad para aparecer en partidos cerrados. En ese sentido es que la responsabilidad que se le da a Lisandro Alzugaray es mucho más determinante.

Sin embargo, esta situación también abre una oportunidad importante para Alzugaray, quien tendrá la chance de ganarse rápidamente un lugar en el once titular y demostrar que puede ser una pieza clave en el esquema de Rabanal en este arranque del Apertura 2026.

Alzugaray entrenando con Universitario. (Foto: Universitario)

¿En qué canal ver el partido de Universitario vs. Cusco?

El partido entre Universitario vs. Cusco se podrá ver en vivo y en directo por la señal de Movistar Deportes y en su canal L1 MAX. Además, también se podrá tener la transmisión online por el aplicativo de Movistar Deportes y gratis por el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Cusco?

El partido entre Universitario vs. Cusco será este sábado 7 de febrero desde las 8:00 PM en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y válido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

