¿César Inga se quedará en Universitario?: Kansas City estaría perdiendo el fichaje del peruano

El futuro de César Inga ha dado un giro inesperado en las últimas horas, dejando en duda su llegada al Sporting Kansas City. Aunque el acuerdo con el equipo de la MLS parecía estar cerrado por una cifra cercana a los 1.6 millones de dólares, la falta de una firma oficial ha paralizado la operación.

¿César Inga seguirá dentro de Universitario?

Según informó el periodista Kevin Pacheco en L1 MAX, las negociaciones estaban muy avanzadas, pero el defensor de Universitario de Deportes aún no ha sellado su vínculo. Esta situación de incertidumbre surge justo cuando se creía que el lateral zurdo ya tenía las maletas listas para partir a Estados Unidos.

El motivo principal de este freno sería la aparición de nuevas ofertas del extranjero que han llegado a las oficinas de Ate. Clubes de Europa, incluyendo un fuerte interés del Watford de Inglaterra y equipos de la liga griega, estarían compitiendo directamente por el fichaje del seleccionado peruano.

A pesar de este nuevo escenario, la postura del jugador de 23 años es clara: su intención prioritaria sigue siendo emigrar al fútbol internacional. El lateral siente que es el momento ideal para dar el gran salto tras su excelente desempeño en la temporada 2025 y su consolidación en la “Bicolor”.

César Inga jugando en la Selección Peruana. (Foto: X).

La dirigencia de Universitario analiza con cautela estas alternativas, buscando el mayor beneficio económico y deportivo para el club. Se sabe que la institución crema pretende conservar al menos un 15% del pase del jugador para futuras ventas, lo que hace que cada propuesta sea evaluada minuciosamente.

Se espera que el destino definitivo de César Inga se resuelva en el transcurso de esta semana. Mientras tanto, el comando técnico de Javier Rabanal se mantiene atento, pues de caerse todas las ofertas, el defensor deberá reintegrarse plenamente a la pretemporada merengue.

¿Cuál es el valor actual de César Inga?

Valorado en alrededor de 1.5 millones de euros, según la cotización de Transfermarkt. Jugó 36 encuentros con Universitario, lo que incluye participación en la Copa Libertadores. Su debut profesional ocurrió en 2025 y marcó su primer tanto con la Selección Peruana en un partido amistoso contra Chile.

¿Qué clubes quieren a César Inga?

César Inga tiene contrato vigente con Universitario de Deportes hasta fines de 2027, pero ha despertado interés en clubes internacionales como Sporting Kansas City (MLS), Watford (Inglaterra) y equipos de Grecia. Debido a esto, el entorno cercano del jugador debe mantenerse atento a cualquier novedad o movimiento respecto a su futuro.

César Inga fijo dentro de los convocados en Perú. (Foto: X).

DATOS CLAVES