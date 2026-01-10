Universitario tomó una decisión estratégica con miras al futuro y confirmó el préstamo de Julinho Astudillo, defensa central de 20 años, a Cusco FC, movimiento que no pasó desapercibido entre los hinchas cremas. El joven zaguero dejará Ate para sumar minutos y experiencia internacional en la Copa Libertadores, un escenario clave para su proyección.

La dirigencia de Universitario considera que Astudillo necesita continuidad y competencia de alto nivel, algo que hoy no tenía garantizado en el primer equipo. Por ello, el préstamo a Cusco FC aparece como una oportunidad ideal para acelerar su crecimiento futbolístico y foguearse en partidos de máxima exigencia.

El gran atractivo de esta cesión es que Julinho Astudillo jugará la Copa Libertadores, un privilegio que pocos futbolistas peruanos de su edad pueden darse. En el Cusco, el defensor tendrá la posibilidad de enfrentarse a clubes internacionales, sumar rodaje y ganar roce competitivo.

En Universitario siguen de cerca su evolución y confían en que este paso será determinante para su maduración. La idea es que el central regrese más preparado, con mayor personalidad y listo para competir por un lugar en el plantel crema en el corto o mediano plazo.

Julinho Astudillo se va a préstamo de Universitario a Cusco. (Foto: X)

Julinho Astudillo fue prestado a Cusco

Así, la ‘U’ apuesta por el desarrollo de sus jóvenes talentos sin perderlos de vista. El préstamo de Julinho Astudillo a Cusco FC no es una despedida, sino una inversión deportiva que podría darle frutos a Universitario, mientras el defensor se gana un nombre propio en la Copa Libertadores.

Julinho Astudillo, defensa de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Qué edad tiene Julinho Astudillo?

Julinho Astudillo tiene actualmente 20 años pues nació el 1 de julio del 2020. Además, es peruano, juega de defensa, tiene contrato con Universitario, pero fue cedido a Cusco por todo el 2026.

¿Cuánto vale actualmente Julinho Astudillo?

Julinho Astudillo vale actualmente 50 mil euros a sus 20 años, según información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Universitario confirmó el préstamo del defensa Julinho Astudillo a Cusco FC para el 2026.

Julinho Astudillo, de 20 años, disputará la Copa Libertadores desde la fase de grupos.

La cesión del zaguero central será por toda la temporada 2026 para sumar experiencia.

