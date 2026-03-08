Universitario no cierra el mercado y prepara un fichaje de último momento para Javier Rabanal

La directiva de Universitario de Deportes ha decidido sacudir el mercado de pases de la Liga 1 antes de su cierre oficial este 15 de marzo. Durante el primer tiempo del último encuentro merengue ante Los Chankas, se confirmó que el club busca una pieza adicional para fortalecer su frente de ataque.

Publicidad

Publicidad

Universitario busca fichaje de último momento

El periodista Gustavo Peralta, especializado en la actualidad del cuadro estudiantil, reveló que la administración y la dirección deportiva trabajan arduamente en esta incorporación. Según el comunicador, el objetivo es fichar a un jugador nacional para no afectar el cupo de extranjeros.

Tweet placeholder

Esta decisión surge como una respuesta directa a las urgencias ofensivas que presenta el equipo en el torneo local. La intención es cerrar el acuerdo antes de la fecha límite para que el nuevo refuerzo se integre de inmediato a los entrenamientos en Campomar.

Publicidad

Publicidad

El director técnico Javier Rabanal es quien más celebra esta noticia en la interna de la institución. El estratega nacional ha manifestado anteriormente la necesidad de contar con variantes que aporten frescura y mayor efectividad en los últimos metros del campo.

Los actuales refuerzos de Universitario. (Foto: X).

Bajos rendimientos en Universitario

La urgencia de un nuevo fichaje se debe, en gran medida, al bajo rendimiento mostrado por los refuerzos internacionales durante las primeras jornadas. Los números de la delantera crema no son los esperados para un equipo que aspira al título nacional.

Publicidad

Publicidad

Jugadores como Héctor Fértoli y Sekou Gassama atraviesan un presente complicado y son el blanco de las críticas por parte de la hinchada. Ambos futbolistas no han logrado consolidarse como las soluciones de gol que el equipo requiere con urgencia.

ver también La inesperada lesión de Héctor Fertoli en Universitario: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Javier Rabanal es el más contento

Ante este panorama, la llegada de un elemento nacional permitirá a Rabanal tener una opción de recambio más confiable para alternar en el once titular. La competencia interna se intensificará en un plantel que busca salir del bache ofensivo actual.

En las próximas horas se espera que la administración de la “U” oficialice el nombre del nuevo atacante que se vestirá de crema. Con el mercado a punto de expirar, Universitario apuesta todo por una última pieza que cambie el rumbo de su temporada.

Publicidad

Publicidad

Javier Rabanal dirigiendo en Universitario. (Foto: Paloma del Solar).

DATOS CLAVES