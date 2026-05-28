Universitario se tardó en detectar que sus delanteros no están pasando un buen momento y por eso va por un goleador de la Liga 1.

Universitario de Deportes vive una fuerte crisis ofensiva luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores y acumular varios partidos consecutivos sin anotar goles, situación que encendió las alarmas en la dirigencia crema de cara al próximo mercado de pases del Torneo Clausura 2026.

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La falta de efectividad de delanteros como Alex Valera y Sekou Gassama ha obligado al club de Ate a empezar a evaluar nuevas alternativas ofensivas para intentar cambiar la imagen del equipo en el segundo semestre de la temporada.

En ese contexto apareció un nuevo nombre en el radar crema: Luciano Nequecaur, delantero de Sport Boys que ha destacado en la Liga 1 gracias a sus buenas actuaciones y sus cinco goles en el campeonato local.

El periodista Enrique Vega reveló que Universitario de Deportes ya realizó un primer acercamiento para conocer la situación contractual del atacante argentino, aunque por ahora todavía no existe una negociación formal entre ambas instituciones.

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Luciano Nequecaur festejando un gol con Sport Boys durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

Universitario ya sondea a Luciano Nequecaur

“Universitario consultó a Sport Boys por la situación contractual de Luciano Nequecaur. El delantero argentino tiene contrato hasta diciembre de 2026 y cuenta con una cláusula de salida accesible. Por ahora, solo consultas: no existe negociación en curso”, informó el periodista Enrique Vega.

La posible llegada de Luciano Nequecaur podría generar una competencia directa en el ataque crema e incluso poner en riesgo la titularidad de Alex Valera, quien ha sido uno de los principales apuntados por la falta de gol que atraviesa Universitario de Deportes en las últimas semanas.

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Alex Valera festejando un gol con Universitario en la Liga 1. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Luciano Nequecaur tiene contrato con Sport Boys?

Luciano Nequecaur tiene contrato con Sport Boys hasta diciembre delo 2026, reveló la página deportiva Transfermarkt.

¿Cuántos años tiene Luciano Nequecaur?

Luciano Nequecaur vale 250 mil euros a sus actuales 33 años, según el informe oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Universitario de Deportes evalúa contratar nuevos delanteros debido a su crisis ofensiva en el torneo.

El periodista Enrique Vega reveló que el club consultó por el argentino Luciano Nequecaur.

El atacante tiene contrato con Sport Boys hasta diciembre de 2026 y registra cinco goles.