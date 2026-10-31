El crack ecuatoriano que sonó en Sporting Cristal y que ahora está en la mira de Universitario

Alejandro Tobar sería uno de los refuerzos extranjeros elegidos por la 'U' para la temporada 2027. Su salida de LDU es inminente y hace unos días se rumoreó de un interés desde Sporting Cristal. Veamos los detalles.

Cuando todavía no termina el campeonato 2026 y hay distintos equipos que siguen peleando por la obtención del título nacional, todo parece indicar que las directivas empezaron a planificar lo que será la próxima temporada. Este sería el caso de Universitario de Deportes, equipo que tendría en la mira la contratación de Alejandro Tobar, volante ecuatoriano que pertenece a LDU.

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Con vínculo contractual en LDU hasta diciembre del año 2028, las últimas informaciones desde Ecuador aseguran que buscan darle a préstamo de cara al año 2027 y Universitario de Deportes lo tendría en la mira. Lo más sorpresivo de dicha situación es que hace unos días se pudo conocer que existía la posibilidad de que Sporting Cristal sea uno de los interesados en ficharlo.

El futuro de Alejandro Tobar para 2027 estará lejos de Liga. El cuadro universitario espera ofertas por el jugador, quien interesa a Sporting Cristal y a Cienciano desde el año pasado. pic.twitter.com/2mJyv10Yes — MR●FF (@MrOFFSIDER) October 22, 2026

“Universitario de Deportes es uno de los equipos que busca el préstamo de Alejandro Tobar por una temporada. El mediocampista tiene vínculo hasta finales de 2028 con Liga”; fue la revelación del periodista ecuatoriano Nicolás Ayala a través de su cuenta oficial de ‘X’ respecto a la posibilidad de que el volante pueda probar suerte por primera vez en el fútbol peruano.

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Universitario de Deportes (🇵🇪)es uno de los equipos que busca el préstamo de Alejandro Tobar por una temporada.

El mediocampista tiene vínculo hasta finales de 2028 con Liga.@FedePostera pic.twitter.com/DJbTTfTlBx — Nicolas Ayala (@ayalanicolas97) October 31, 2026

Sin todavía conocer de una oferta o propuesta concreta de por medio, entendemos que Alejandro Tobar caería muy bien en las planificaciones de Universitario de Deportes. Al ser un mediocampista polifuncional en sus características, de todas maneras se acomodaría a la idea de Fabián Bustos pensando en el armado de la plantilla para la próxima temporada.

¿Quién es Alejandro Tobar y por qué interesa en Universitario?

Alejandro Tobar es un volante ecuatoriano de 26 años de edad que actualmente pertenece a las filas de LDU. Luego de una muy buena campaña durante la temporada 2025 en Deportivo Cuenca, tuvo la chance de llegar al equipo capitalino con el objetivo de dar un salto de calidad. Finalmente, dicha situación no está sucediendo ya que en el último tiempo no encontró mucha regularidad.

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En cuanto al aspecto futbolístico de Alejandro Tobar, digamos que se desempeña como mediocentro y mixto, lo cual claramente es un plus para cualquier equipo y en este caso aún más para Universitario de Deportes. Sabiendo que la línea de volantes merengues es el motor del equipo y que a la vez Fabián Bustos mantendría el sistema 5-3-2, el ecuatoriano sería de gran aporte en la interna.

Fuente: LDU.

DATOS CLAVES

Alejandro Tobar interesa a Universitario de Deportes para un préstamo por una temporada.

interesa a para un préstamo por una temporada. LDU tiene contrato vigente con el mediocampista de 26 años hasta finales de 2028 .

tiene contrato vigente con el mediocampista de hasta finales de . Nicolás Ayala reveló el interés crema tras previos rumores vinculándolo con Sporting Cristal.