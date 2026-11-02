Pese al triunfo ante Atlético Grau, hinchas de Universitario criticaron a un titular: “Hace méritos para no estar en 2027”

Universitario jugó un buen partido ante Atlético Grau. Sin embargo, un jugador titular recibió críticas por su actuación. Los hinchas no lo quieren en el club la próxima temporada.

Universitario de Deportes logró un triunfo clave ante Atlético Grau. Lo perdía 1-0 y lo dio vuelta para ganar 3-1 en Trujillo y, así, saltar al primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026, al menos, por el momento. Sin embargo, a pesar de este éxito, las críticas no se hicieron esperar contra el arquero Diego Romero.

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Muchos hinchas de Universitario han cuestionado a Diego Romero, a tal punto que le atribuyen responsabilidad en el primer gol. A partir de esto, si bien pudo cerrar el partido sin más goles, las críticas han sido fuertes contra el guardameta, que volvió al club tras su paso por Banfield.

La actuación del arquero de 25 años no fue mala, según el portal estadístico Sofascore. Tuvo cuatro atajadas, tres de ellas dentro del área. La valoración fue de 6.7 puntos, un puntaje que no está entre los peores, ya que jugadores como Anderson Santamaría (6.1), Williams Riveros y Álex Valera (ambos con 6.5).

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Las críticas de los hinchas de Universitario contra Diego Romero

A pesar de que la actuación no fue mala, ese gol de Atlético Grau, convertido por Adrián Fernández, dejó mal parado a Diego Romero. Es por esto que los hinchas de Universitario, que ya venían acumulando algunos comentarios negativos de acuerdo a otros partidos, lo han criticado durante todo el partido.

Los cuestionamientos han sido directos para el arquero nacido en Chiclayo. “Su titularato es insostenible”, “ni debe ser considerado titular”, “no es arquero para la U” y “no es fiable ni brinda la seguridad que se necesita” son algunos de los tantos comentarios que se han visto en la red social X de parte de los fanáticos ‘cremas’ pidiendo que no sea titular.

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A su vez, hubo comentarios más fuertes y que han ido más allá. Es que, si bien piden que Miguel Vargas sea titular, también piden que no siga en el club. “Diego Romero hace méritos para no estar en Universitario en 2027”, dijo un hincha en la mencionada red social.

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Hay algunos datos contundentes que retratan los cuestionamientos hacia el guardameta: de los 25 partidos que ha atajado en esta temporada 2026, sólo tuvo 7 vallas invictas (29 goles recibidos). Es un número muy bajo, pero si se tiene en cuenta el Torneo Clausura 2026 es peor, ya que tuvo solo dos partidos sin recibir goles de los 14 en los que estuvo bajo los tres palos.

¿Qué dijo Diego Romero sobre el gol que recibió de Atlético Grau?

A la hora de hacer un análisis, Diego Romero destacó el aspecto grupal por sobre el individual. De acuerdo a las declaraciones que brindó para América TV, hubo un infortunio que llevó a que Atlético Grau se ponga en ventaja.

“La verdad que con una sensación de mucha satisfacción más que todo por el grupo, porque el primer gol de ellos viene de una jugada de mala fortuna mía que el balón me baja muy rápido, pero ahí vemos el carácter y la entrega que tiene el equipo”, dijo.

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