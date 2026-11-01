El análisis de Fabián Bustos luego de vencer a Atlético Grau: “El resultado quedó corto”

Universitario se impuso 2-1 ante Atlético Grau en Trujillo y la palabra de Fabián Bustos fue clave para entender cuál es el sentir en la interna del equipo merengue.

Universitario de Deportes consiguió un muy buen triunfo ante Atlético Grau. Fue un 3-1 en el Estadio Mansiche de Trujillo y con lo cual ahora mismo pasarán este domingo 1 de noviembre como líderes del Torneo Clausura 2026. En base a ello es que Fabián Bustos realizó un análisis exhaustivo del trámite de juego y aseguró que el resultado quedó corto por lo que hicieron en la cancha.

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“No entramos del todo bien. Tuvimos dudas, pero después el equipo empezó a soltarse y empezamos a crecer con Edison, por las bandas con Inga y Andy y además los delanteros se asociaron bien. Creo que hicimos un muy buen partido. Me gustó dar vuelta al resultado por que el rival era difícil y nos costó encontrar el segundo gol“; reveló Fabián Bustos en conferencia de prensa.

Respecto al ritmo de juego que impuso Universitario de Deportes ante Atlético Grau, a pesar de haber empezado perdiendo el encuentro, el estratega argentino hizo énfasis en que pudieron haberse llevado una victoria con mucha mayor contundencia. “Luego liberamos un poco y seguimos justificando el resultado. Con respeto, el resultado quedó corto por lo que hicieron los jugadores“.

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La elección del once titular y el próximo partido de Universitario

Fabián Bustos dio detalles del equipo titular de Universitario de Deportes que viene compitiendo desde que regresó a la institución. Sabiendo que los resultados se están dando hasta el momento y que todavía faltan algunas fechas más para el término del Torneo Clausura 2026, también hizo énfasis en la importancia de los jugadores que ingresan desde el banco de los suplentes.

“Me la hacen difícil. Ambos tienen zurdas mágicas y han anotado goles importantísimos para conseguir estos resultados. El equipo no solo es los once que inician, también son los que están en banca y lo que se quedaron en Lima. Seguimos enfocados en lo nuestro y nos quedan tres finales“; declaró.

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Finalmente, mirando el próximo duelo ante Sport Boys en el Estadio Monumental, el estratega dijo: “Será muy difícil. Tienen buenos jugadores, con jerarquía, con pasado en Selección y polifuncionales. Conocemos al rival, tienen un gran entrenador, que conoce el medio y que seguro nos la pondrá difícil. No lo veo fácil, pero veo al equipo enfocado en lo que queremos“.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Universitario venció 3-1 a Atlético Grau el domingo 1 de noviembre .

venció a el domingo . Fabián Bustos afirmó en conferencia que el triunfo de su equipo quedó corto.

afirmó en conferencia que el triunfo de su equipo quedó corto. Universitario jugará su próximo partido ante Sport Boys en el Estadio Monumental.