Luis Ramos deja helados a Universitario y Alianza Lima con un mensaje inesperado

En medio de los rumores que vinculan a Luis Ramos con Universitario y Alianza Lima, el talentoso delantero peruano decidió romper el silencio y enviar un mensaje directo que encendió las redes.

El delantero, actualmente figura de América de Cali, fue consultado sobre el interés de los dos grandes del fútbol peruano, y su respuesta sorprendió a todos. Si bien su presente es América de Cali, el atacante está en calidad de préstamo pues tiene vínculo con Cusco.

“La verdad yo me enfoco mucho en jugar al fútbol, hacer goles, ayudar al equipo. Estoy muy orgulloso de representar este escudo. Quiero lograr muchas cosas con América y esperemos que se nos dé el campeonato”, expresó Luis Ramos sobre América de Cali.

Sus palabras no pasaron desapercibidas entre los hinchas, especialmente porque se esperaba que el jugador mostrara apertura a una posible transferencia. Sin embargo, con esta declaración Ramos dejó claro que no tomará decisiones apresuradas ni por presión mediática: su presente es América de Cali y a eso apunta.

Luis Ramos festejando un gol con América de Cali. (Foto: América de Cali)

¿Luis Ramos fichará por Alianza o por Universitario?

Si bien tanto Universitario como Alianza Lima han mostrado interés en contar con Luis Ramos, la realidad es que el delantero prefiere estar en América de Cali.

A raíz de eso, Cusco ya empezó negociaciones con América de Cali y le puso precio al delantero. Sabiendo que está en Colombia en calidad de préstamo, el cuadro del Cusco le puso 1 millón de dólares como precio base a Luis Ramos.

Luis Ramos y su gol en la Copa Sudamericana. (Foto: Conmebol)

¿Cuánto dinero gana Luis Ramos?

Luis Ramos gana 30 mil dólares mensuales en América de Cali, según información oficial de Salary Sport. Con esta información, se entiende que por temporada se lleva 360 mil dólares.

¿Hasta cuándo Luis Ramos tiene contrato con América de Cali?

Luis Ramos tiene contrato con Cusco hasta diciembre del 2027. Si bien ahora está a préstamo en América de Cali, el delantero tiene que estar en el cuadro de Colombia hasta diciembre del 2025.

