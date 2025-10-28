Es tendencia:
Rodrigo Ureña enciende las alarmas en Universitario con una frase que pone en duda su continuidad

El mensaje de Ureña dejó más preguntas que certezas. Y mientras la ‘U’ busca mantener su base campeona, el futuro del chileno es incierto.

Por Aldo Cadillo

¿Ureña deja Universitario?
© Producción Bolavip.¿Ureña deja Universitario?

El futuro de Rodrigo Ureña en Universitario vuelve a estar en el centro de la conversación. El mediocampista chileno, pieza clave en el esquema de Jorge Fossati, sorprendió con una demoledora frase que deja abierta la posibilidad de una salida al finalizar la temporada.

Si bien primero habló sobre lo que significó el tricampeonato con Universitario, Ureña abrió sus sentimientos y reveló el complicado momento que pasó: “Quiero dedicarle el tricampeonato a mi viejo, mi familia, mi madre y a mi hermano. Mi papá está contento y él quería que yo siga jugando”.

Siguiendo con su comentario para L1 MAX, Rodrigo Ureña dejó helados a los hinchas de Universitario con una frase que pone en suspenso su continuidad: “No sé lo que pasará. Vamos a evaluar mis cosas y tendré que sentarme a conversar. Vamos a ver qué va a pasar“.

Desde la dirigencia crema aseguran que harán todo lo posible por renovar su vínculo, aunque reconocen que las propuestas económicas del extranjero podrían ser difíciles de igualar. Mientras tanto, Fossati espera contar con él puesto que es un fijo en su esquema táctico.

Imagen
Ureña festejando título con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Rodrigo Ureña deja Universitario?

Rodrigo Ureña puso en suspenso su continuidad en Universitario mencionando que se sentará a conversar con la dirigencia. Si bien tiene contrato hasta diciembre del 2026, el volante podría irse ante una mejor propuesta.

Hay que mencionar que Rodrigo Ureña le mandó un fuerte mensaje a Alianza Lima: “Hemos sido los mejores estos últimos tres años, que sigan llorando, que sigan inventando excusas. Hemos competido en todos lados y con eso me quedo. Todos viven llorando, los de al frente para llorando”.

¿Cuánto dinero gana Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según el último reporte de Salary Sport. Bajo esta información, el volante se lleva 360 mil dólares por temporada.

¿Hasta cuándo Rodrigo Ureña tiene contrato en Universitario?

Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Siendo su última renovación en diciembre del 2023, el volante es tricampeón de la Liga 1 con el cuadro crema.

aldo cadillo
Aldo Cadillo
