Universitario va con todo: El tipo de goleador extranjero que buscan y los nombres en carpeta

Universitario quiere dar un golpe sobre la mesa de la Liga 1. Con el objetivo cumplido del tricampeonato, ahora la directiva crema está dispuesta a invertir una fuerte suma de dinero para fichar a un goleador de jerarquía internacional para la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad

Según se pudo conocer, la prioridad número uno de Universitario para el 2026 será reforzar el ataque con un delantero que marque diferencias tanto en la Liga 1 como a nivel internacional. La consigna es clara: un jugador con potencia física, experiencia continental y promedio alto de goles por temporada.

Así lo comentó el periodista Gustavo Peralta en la última edición del programa L1 MAX. El hombre de prensa dijo el perfil de goleador que quieren en Ate: “En la ‘U’ buscan un delantero como Claudio Spinelli, pero Spinelli ahora no está al alcance”.

En este punto será vital el trabajo que pueda hacer Álvaro Barco, actual Director Deportivo de Universitario. Como se recuerda, el dirigente fue el responsable de traer varios talentos a Perú como Martín Pérez Guedes, Roberto Ovelar, Pablo Vitti, Germán Alemanno y Aké Loba, entre los más importantes.

Publicidad

Publicidad

Copa Sudamericana elogió a Claudio Spinelli. (Foto: Conmebol)

¿Quién será el nuevo delantero de Universitario?

En Ate saben que la próxima Libertadores exigirá un salto de calidad y por eso el presupuesto para la delantera podría superar los 2 millones de dólares, una cifra récord para los últimos años del club.

Dentro de la lista de opciones aparecen futbolistas sudamericanos que están libres, o quedarán libres, como Darío Benedetto, Jhonatan Candia o alguno que marque diferencias en el fútbol de Ecuador o Uruguay.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Hasta cuándo Alex Valera tiene contrato con Universitario?

Alex Valera tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según la última información de Transfermarkt.

ver también El increíble récord que logró Universitario tras su tricampeonato: el único en el mundo

¿Cuánto dinero gana Alex Valera?

Alex Valera gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

Publicidad

Publicidad