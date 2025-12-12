El primer jugador que se va de Universitario tras la salida oficial de Jorge Fossati

Universitario vive días de terremoto deportivo. A la reciente salida oficial de Jorge Fossati, ahora se suma un nuevo golpe que podría desarmar el corazón del equipo campeón. Y es que sí, el plantel merengue está en riesgo de perder una figura más, para bien o para mal.

Millonarios ya presentó una propuesta formal para llevarse a Rodrigo Ureña y el monto está cerca de los 600 mil dólares, cifra que corresponde a la cláusula de salida del mediocampista chileno según la información del periodista Gustavo Peralta.

La directiva crema esperaba mantener a Rodrigo Ureña como pieza clave del proyecto 2026, pero la oferta colombiana cambió el panorama por completo. Millonarios no solo quiere al volante, sino que está dispuesto a pagar casi la totalidad de su cláusula, lo que dejaría a Universitario sin capacidad real de retenerlo.

El problema para el cuadro merengue es que Rodrigo Ureña no es un futbolista reemplazable de un día para otro. Su intensidad, lectura táctica y liderazgo fueron determinantes en las tres estrellas consecutivas del club. La salida de Jorge Fossati ya había generado preocupación entre los hinchas, pero la posible partida del volante chileno elevaría la crisis a un nivel mucho más alto.

Millonarios quiere a Rodrigo Ureña y Universitario aceptaría. (Foto: Liga 1)

Millonarios quiere fichar a Rodrigo Ureña

El comando deportivo de Universitario está evaluando opciones en caso de que Rodrigo Ureña acepte la propuesta de Millonarios. Una solución es Jesús Castillo, que se adaptó bien a la volante del club, pero necesitarían un jugador de iguales características que le pelee el puesto.

Así, Universitario enfrenta un escenario que nadie esperaba tras coronarse tricampeón: sin Jorge Fossati, con incertidumbre interna y a punto de perder a su motor en el mediocampo. Si Millonarios concreta el pago de la cláusula o convence al jugador, Rodrigo Ureña se irá y el club crema tendrá que rehacer su columna vertebral desde cero en tiempo récord.

¿Cuánto vale Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña vale 800 mil euros, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Recordemos que su cotización más alta fue en el 2023 cuando alcanzó 850 mil euros.

¿Cuánto dinero gana Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña gana 30 mil dólares mensuales, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el volante se lleva 360 mil dólares por temporada.

