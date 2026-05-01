Tras el triunfo de Universitario frente a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026, uno de los temas que más llamó la atención fue su avance en el ranking Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029.

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El conjunto estudiantil ya venía escalando posiciones gracias a su campaña de 2025, sin embargo, ahora logró un salto importante al instalarse dentro del top 10.

De acuerdo con lo informado por el portal ‘La Tablita’ y el sitio Sporting News, la ‘U’ es uno de los equipos que más ha crecido en esta clasificación. Su triunfo ante el elenco uruguayo generó gran repercusión, aunque también otro club nacional, como Sporting Cristal, empieza a ganar protagonismo en este ranking.

Así quedó el ranking Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

Así marcha el ranking actualizado de Conmebol rumbo a la clasificación para el Mundial de Clubes 2029. Por ahora, Flamengo es el único equipo con cupo asegurado de forma directa al ser el actual campeón de la Copa Libertadores. Los otros cinco lugares todavía se definirán según esta tabla.

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EQUIPOS PUNTOS 1. Palmeiras 54 2. Flamengo 52 (Clasificado por ser campeón en 2025) 3. Liga de Quito 44 4. Estudiantes de La Plata 36 5. Racing Club 35 6. Sao Paulo 25 7. Vélez 24 8. Peñarol 24 9. River Plate 23 10. Universitario de Deportes 22

Otro de los equipos peruanos que viene ganando terreno es Cristal, que ahora se ubica en el puesto 18 del ranking Conmebol con 16 puntos. Aún quedan varios partidos por disputarse, claves para definir qué clubes sudamericanos representarán al continente en el gran torneo de la FIFA.

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¿Cómo se define la puntuación del ranking sudamericano rumbo al Mundial de Clubes?

Estos son los criterios que se toman en cuenta para la puntuación de cada equipo en Sudamérica:

3 puntos por partido ganado en la Copa Libertadores

1 punto por empate en la Copa Libertadores

3 puntos por avanzar de etapa en la Copa Libertadores

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes alcanzó el puesto 10 del ranking Conmebol con 22 puntos.

El club Flamengo es el único equipo sudamericano con cupo asegurado al Mundial de Clubes 2029.

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