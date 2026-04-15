EN VIVO Bayern Múnich 2-3 Real Madrid por Champions League, minuto a minuto en directo: VER GRATIS vía Internet, Fútbol Libre, ESPN y Disney+ Premium

El Allianz Arena se convierte hoy en el epicentro del fútbol mundial con el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Bayern Múnich llega con la misión de defender la ventaja de 2-1 conseguida en la ida para asegurar su lugar entre los cuatro mejores de Europa.
Bajo la dirección de Vincent Kompany, el conjunto bávaro ha mostrado una solidez defensiva envidiable en esta campaña europea. La presencia de Harry Kane, máximo anotador del equipo, representa la mayor amenaza para la zaga madrileña en su intento por sentenciar la eliminatoria.
¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs Real Madrid por la Champions League?
El partido entre alemanes y españoles está programado para iniciar a las 21:00 horas de España. Para los aficionados en Latinoamérica, el pitazo inicial será a las 14:00 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador, y a las 16:00 horas en Argentina y Chile.
Alvaro Arbeloa junto a Vincent Kompany en la previa del FC Bayern Munich vs. Real Madrid. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
El Real Madrid, actual monarca del torneo, llega a Múnich con la necesidad de revertir el marcador global. El técnico Álvaro Arbeloa apostará por un esquema agresivo liderado por la velocidad de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior para buscar la remontada desde los primeros minutos.
Canales de TV para ver Bayern Múnich vs Real Madrid en vivo y online
La transmisión oficial para toda Sudamérica estará a cargo de la señal de ESPN en televisión por cable. Este canal ofrecerá una cobertura completa desde la previa, permitiendo a los fanáticos seguir cada detalle de este clásico del fútbol continental.
Para quienes prefieren seguir el encuentro de forma online, el partido estará disponible a través de Disney+ Premium. Esta plataforma de streaming permite disfrutar de la Champions League en alta definición y desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Bayern Múnich vs. Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League 2025-26
Alineaciones probables para el partido de hoy en el Allianz Arena
El Bayern Múnich saltaría al campo con Manuel Neuer en el arco, resguardado por una defensa liderada por Upamecano. En el centro del campo, Joshua Kimmich será el encargado de distribuir el juego para habilitar a atacantes como Michael Olise y Luis Díaz.
Por su parte, el conjunto merengue recupera piezas clave como Jude Bellingham para el mediocampo creativo. La defensa blanca contará con la experiencia de Antonio Rüdiger y Éder Militão, quienes tendrán la tarea de frenar los avances del equipo local.
DATOS CLAVE
- El Bayern Múnich defenderá una ventaja de 2-1 frente al Real Madrid en el Allianz Arena.
- El encuentro iniciará a las 2:00 p.m. de Perú y Colombia a través de ESPN.
- Los técnicos Vincent Kompany y Álvaro Arbeloa definirán hoy al semifinalista de la Champions League.