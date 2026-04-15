EN VIVO Bayern Múnich 2-3 Real Madrid por Champions League, minuto a minuto en directo: VER GRATIS vía Internet, Fútbol Libre, ESPN y Disney+ Premium

El Bayern Múnich llega al partido de vuelta de la UEFA Champions League con una ventaja de 2-1 que deberá defender ante el Real Madrid.

El Real Madrid se encontraba en aprietos, contra las cuerdas, en el Estadio Santiago Bernabéu ante un Bayern Múnich que llevaba la ventaja. La entrada de Joselu fue clave y decisiva, ya que el jugador logró solucionar el encuentro y, con ello, hacer historia en la Champions League.

El Real Madrid ha lanzado un vídeo promocional con el objetivo de encender los ánimos de cara a su próximo enfrentamiento contra el Bayern, buscando asegurar su pase a las semifinales de la Champions League.

Real Madrid de esta manera anunció lo que será el partido ante Bayern Múnich por Champions League.

😯🧨 PETARDOS EN EL HOTEL DEL REAL MADRID. 😳 Fuegos artificiales de madrugada y la seguridad del club busca a los responsables. 📹 MOMENTO CAPTADO por @elchiringuitotv . pic.twitter.com/kffkkwIdcm

Aficionados del Bayern Múnich lanzaron petardos en el hotel donde se hospedaban los jugadores del Real Madrid la noche previa a su partido de la UEFA Champions League.

Los números de Michael Olise esta temporada, antes de enfrentar al Real Madrid en la Champions League.

El Real Madrid decidió guardar un minuto de silencio antes de su partido de Champions League como tributo a José Emilio Santamaría, su histórico defensa, quien ha fallecido.

¡¡NO SE PUEDE CREER LO QUE HIZO MANUEL!! ¡¡INSÓLITO ERROR DE NEUER PARA EL GOL DE ARDA GULER Y EL 1-0 DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH!! ¡¡SERIE 2-2 EN ALEMANIA!! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XU9vyWS9fR

Después del tanto de Real Madrid. Salieron de contra, pero el servicio final se fue lejos.

Está esperando en su área, algún error como el primero del Bayern Múnich. Para hacerse dueño del balón y marcar de contra.

Y AHORA... ¡¿QUÉ HIZO LUNIN?! ¡PAVLOVIC METIÓ EL CABEZAZO Y PUSO EL 1-1 DE BAYER MÚNICH VS. REAL MADRID Y SERIE 3-2 PARA LOS BÁVAROS! Pónganse cómodos.. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oVQrKCd58v

Con la misma intensidad y velocidad en ofensiva. Espera el Real Madrid en defensa.

Le cuesta jugar en corto, y la presión del Bayern Múnich es fuerte al punto de complicarlos.

Después de empatarlo en una sola jugada, Bayern Múnich se muestra superior en todos los sentidos. Harry Kane pivotea desde su posición.

A un error de Bayern Múnich en salida, para activar a sus delanteros.

Cuando el Real Madrid intenta hacerse dueño de la pelota. Los hinchas del Bayern Múnich están tensionando con silbidos. Por ahora con muchos nervios en el ambiente.

Intentó un remate Kylian Mbappé de media distancia tras un pase filtrado. Pero estaba en posición adelantada.

Ganó en velocidad por la izquierda, cerró bien Dayot Upamecano. Evitando que el Real Madrid cree una oportunidad de gol.

Bayern Múnich después del dominio que mostró en un comienzo, descansa. Eso aprovecha Real Madrid para ir en velocidad siempre. Para atemorizar a los bávaros.

Michael Olise aprovechó un tiro de esquina. Pasando el balón a Harry Kane. Que por poco anota. Rechaza ahí el Real Madrid.

Gran servicio a su zona en izquierda. Estaba empezando a encarar, pero le cortó el movimiento el árbitro principal.

Luego de ir en velocidad, y moverse bien en ofensiva. Brahim Díaz encontró una falta cerca al área, tras caer golpeado.

¡¡¡LOCURA TOTAL DE ARDA!!! ¡¡IMPRESIONANTE GULER AL ÁNGULO DE TIRO LIBRE PARA EL 2-1 DE REAL MADRID Y EL 3-3 GLOBAL VS. BAYERN MÚNICH!! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9F8XeJUGZX

Arda Güler mete el segundo tanto del partido para el Real Madrid. Gran servicio del volante turco, que la colocó en un ángulo.

Bayern Múnich todavía no pose el pie en el acelerador. Siendo un equipo expectante para igualar el partido ahora.

Harry Kane resuelve con jerarquía el servicio a sus pies. Definió como un crack, dejando sin respuestas a Andriy Lunin. El pase gol es de Dayot Upamecano, como si fuese un enganche.

Falta potente de Éder Militão para cortar una ofensiva de Bayern Múnich. Nerviosismo en el defensa de Real Madrid.

Gran pase en profundidad para el brasileño. Ganó en velocidad, y su remate fue al travesaño.

Moviendo la pelota de un lado a otro. Mientras que el Real Madrid espera para robar y salir de contra.

Bayern Múnich y Real Madrid dicen basta en esta parte inicial de UEFA Champions League. Ganan los merengues por 3-2. Esperemos el complemento.

El Allianz Arena se convierte hoy en el epicentro del fútbol mundial con el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Bayern Múnich llega con la misión de defender la ventaja de 2-1 conseguida en la ida para asegurar su lugar entre los cuatro mejores de Europa.

Bajo la dirección de Vincent Kompany, el conjunto bávaro ha mostrado una solidez defensiva envidiable en esta campaña europea. La presencia de Harry Kane, máximo anotador del equipo, representa la mayor amenaza para la zaga madrileña en su intento por sentenciar la eliminatoria.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs Real Madrid por la Champions League?

El partido entre alemanes y españoles está programado para iniciar a las 21:00 horas de España. Para los aficionados en Latinoamérica, el pitazo inicial será a las 14:00 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador, y a las 16:00 horas en Argentina y Chile.

Alvaro Arbeloa junto a Vincent Kompany en la previa del FC Bayern Munich vs. Real Madrid. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

El Real Madrid, actual monarca del torneo, llega a Múnich con la necesidad de revertir el marcador global. El técnico Álvaro Arbeloa apostará por un esquema agresivo liderado por la velocidad de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior para buscar la remontada desde los primeros minutos.

Canales de TV para ver Bayern Múnich vs Real Madrid en vivo y online

La transmisión oficial para toda Sudamérica estará a cargo de la señal de ESPN en televisión por cable. Este canal ofrecerá una cobertura completa desde la previa, permitiendo a los fanáticos seguir cada detalle de este clásico del fútbol continental.

Para quienes prefieren seguir el encuentro de forma online, el partido estará disponible a través de Disney+ Premium. Esta plataforma de streaming permite disfrutar de la Champions League en alta definición y desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Alineaciones probables para el partido de hoy en el Allianz Arena

El Bayern Múnich saltaría al campo con Manuel Neuer en el arco, resguardado por una defensa liderada por Upamecano. En el centro del campo, Joshua Kimmich será el encargado de distribuir el juego para habilitar a atacantes como Michael Olise y Luis Díaz.

Por su parte, el conjunto merengue recupera piezas clave como Jude Bellingham para el mediocampo creativo. La defensa blanca contará con la experiencia de Antonio Rüdiger y Éder Militão, quienes tendrán la tarea de frenar los avances del equipo local.

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