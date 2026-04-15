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EN VIVO Bayern Múnich 2-3 Real Madrid por Champions League, minuto a minuto en directo: VER GRATIS vía Internet, Fútbol Libre, ESPN y Disney+ Premium

Sigue el minuto a minuto EN VIVO del Bayern Múnich vs Real Madrid. Enorme cotejo correspondiente a la UEFA Champions League, versión 2025-26.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Bayern Múnich y Real Madrid dicen basta en esta parte inicial de UEFA Champions League. Ganan los merengues por 3-2. Esperemos el complemento.

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45': BAYERN MÚNICH A LO SUYO

Moviendo la pelota de un lado a otro. Mientras que el Real Madrid espera para robar y salir de contra.

¡GOL DEL REAL MADRID!

Kylian Mbappé apareció ahora dentro del área. Para definir en primera. Servicio previo de Vinicius Jr, dejándolo solo.

41': LA TUVO VINICIUS JR.

Gran pase en profundidad para el brasileño. Ganó en velocidad, y su remate fue al travesaño.

40': TARJETA AMARILLA

Falta potente de Éder Militão para cortar una ofensiva de Bayern Múnich. Nerviosismo en el defensa de Real Madrid.

¡GOL DEL BAYERN MÚNICH!

Harry Kane resuelve con jerarquía el servicio a sus pies. Definió como un crack, dejando sin respuestas a Andriy Lunin. El pase gol es de Dayot Upamecano, como si fuese un enganche.

37': REAL MADRID PUEDE RESPIRAR

Bayern Múnich todavía no pose el pie en el acelerador. Siendo un equipo expectante para igualar el partido ahora.

34': PROBÓ EL BAYERN MÚNICH

Serge Gnabry remató de media distancia, sin mayores respuestas. Andriy Lunin está más seguro.

30': SITUACIÓN DE TENSIÓN

Real Madrid igualó la serie con Bayern Múnich, y ahora buscará manejar el resultado.

¡GOL DEL REAL MADRID!

Arda Güler mete el segundo tanto del partido para el Real Madrid. Gran servicio del volante turco, que la colocó en un ángulo.

28': GANAN UN TIRO LIBRE

Luego de ir en velocidad, y moverse bien en ofensiva. Brahim Díaz encontró una falta cerca al área, tras caer golpeado.

27': RESPONDIÓ LUNIN

Gran jugada personal de Joshua Kimmich, quien encara y remata cruzado. Salvó el portero del Real Madrid.

24': OFFSIDE PARA LUIS DÍAZ

Gran servicio a su zona en izquierda. Estaba empezando a encarar, pero le cortó el movimiento el árbitro principal.

23': GRAN JUGADA COLECTIVA

Michael Olise aprovechó un tiro de esquina. Pasando el balón a Harry Kane. Que por poco anota. Rechaza ahí el Real Madrid.

22': AHORA MUEVEN EL BALÓN

Bayern Múnich después del dominio que mostró en un comienzo, descansa. Eso aprovecha Real Madrid para ir en velocidad siempre. Para atemorizar a los bávaros.

19': VINICIUS NO ESTÁ FINO

Ganó en velocidad por la izquierda, cerró bien Dayot Upamecano. Evitando que el Real Madrid cree una oportunidad de gol.

17': LA TUVO KIKI

Intentó un remate Kylian Mbappé de media distancia tras un pase filtrado. Pero estaba en posición adelantada.

16': PITIDOS EN SU CONTRA

Cuando el Real Madrid intenta hacerse dueño de la pelota. Los hinchas del Bayern Múnich están tensionando con silbidos. Por ahora con muchos nervios en el ambiente.

14': REAL MADRID ESPERA TODAVÍA

A un error de Bayern Múnich en salida, para activar a sus delanteros. 

11': MUEVEN LA PELOTA

Después de empatarlo en una sola jugada, Bayern Múnich se muestra superior en todos los sentidos. Harry Kane pivotea desde su posición.

10': REAL MADRID NO SALE

Le cuesta jugar en corto, y la presión del Bayern Múnich es fuerte al punto de complicarlos.

8': BAYERN MÚNICH SIGUE

Con la misma intensidad y velocidad en ofensiva. Espera el Real Madrid en defensa.

¡GOL DEL BAYERN MÚNICH!

Apareció ahora Aleksandar Pavlović de cabeza, tras un centro preciso de Joshua Kimmich.

4': REAL MADRID SE RESGUARDA

Está esperando en su área, algún error como el primero del Bayern Múnich. Para hacerse dueño del balón y marcar de contra.

2': RESPONDIÓ EL BAYERN MÚNICH

Después del tanto de Real Madrid. Salieron de contra, pero el servicio final se fue lejos.

¡GOL DEL REAL MADRID!

Al primer minuto del partido, error grave de Manuel Neuer. Aprovechó para pegarle de larga distancia Arda Güler.

¡UN MINUTO DE SILENCIO!

El Real Madrid decidió guardar un minuto de silencio antes de su partido de Champions League como tributo a José Emilio Santamaría, su histórico defensa, quien ha fallecido.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya se juega el Bayern Múnich vs Real Madrid por la UEFA Champions League.

¡INSTANTES PREVIOS AL PARTIDO!

Bayern Múnich vs Real Madrid se ven las caras en segundos, por la UEFA Champions League.

¡ALINEACIONES CONFIRMADAS!

• Bayern Munich XI: Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

• Real Madrid XI: Lunin; Trent, Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Bellingham; Brahim Díaz, Arda Güler; Mbappé, Viní Jr.

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FIGURA DEL BAYERN MÚNICH

Los números de Michael Olise esta temporada, antes de enfrentar al Real Madrid en la Champions League.

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LOS FANS ALEMANES SE LA JUEGAN

Aficionados del Bayern Múnich lanzaron petardos en el hotel donde se hospedaban los jugadores del Real Madrid la noche previa a su partido de la UEFA Champions League.

LLEGÓ EL DÍA PRINCIPAL

Real Madrid de esta manera anunció lo que será el partido ante Bayern Múnich por Champions League.

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REAL MADRID SE MOTIVA

El Real Madrid ha lanzado un vídeo promocional con el objetivo de encender los ánimos de cara a su próximo enfrentamiento contra el Bayern, buscando asegurar su pase a las semifinales de la Champions League.

ESTE FUE UN MOMENTO CLAVE

El Real Madrid se encontraba en aprietos, contra las cuerdas, en el Estadio Santiago Bernabéu ante un Bayern Múnich que llevaba la ventaja. La entrada de Joselu fue clave y decisiva, ya que el jugador logró solucionar el encuentro y, con ello, hacer historia en la Champions League.

¡BIENVENIDOS A ESTE GRAN PARTIDO!

El Bayern Múnich llega al partido de vuelta de la UEFA Champions League con una ventaja de 2-1 que deberá defender ante el Real Madrid.

EN VIVO Bayern Múnich vs Real Madrid por la UEFA Champions League.
© GeminiEN VIVO Bayern Múnich vs Real Madrid por la UEFA Champions League.

El Allianz Arena se convierte hoy en el epicentro del fútbol mundial con el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Bayern Múnich llega con la misión de defender la ventaja de 2-1 conseguida en la ida para asegurar su lugar entre los cuatro mejores de Europa.

Bajo la dirección de Vincent Kompany, el conjunto bávaro ha mostrado una solidez defensiva envidiable en esta campaña europea. La presencia de Harry Kane, máximo anotador del equipo, representa la mayor amenaza para la zaga madrileña en su intento por sentenciar la eliminatoria.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs Real Madrid por la Champions League?

El partido entre alemanes y españoles está programado para iniciar a las 21:00 horas de España. Para los aficionados en Latinoamérica, el pitazo inicial será a las 14:00 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador, y a las 16:00 horas en Argentina y Chile.

Alvaro Arbeloa junto a Vincent Kompany en la previa del FC Bayern Munich vs. Real Madrid. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Alvaro Arbeloa junto a Vincent Kompany en la previa del FC Bayern Munich vs. Real Madrid. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

El Real Madrid, actual monarca del torneo, llega a Múnich con la necesidad de revertir el marcador global. El técnico Álvaro Arbeloa apostará por un esquema agresivo liderado por la velocidad de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior para buscar la remontada desde los primeros minutos.

Canales de TV para ver Bayern Múnich vs Real Madrid en vivo y online

La transmisión oficial para toda Sudamérica estará a cargo de la señal de ESPN en televisión por cable. Este canal ofrecerá una cobertura completa desde la previa, permitiendo a los fanáticos seguir cada detalle de este clásico del fútbol continental.

Para quienes prefieren seguir el encuentro de forma online, el partido estará disponible a través de Disney+ Premium. Esta plataforma de streaming permite disfrutar de la Champions League en alta definición y desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

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Alineaciones probables para el partido de hoy en el Allianz Arena

El Bayern Múnich saltaría al campo con Manuel Neuer en el arco, resguardado por una defensa liderada por Upamecano. En el centro del campo, Joshua Kimmich será el encargado de distribuir el juego para habilitar a atacantes como Michael Olise y Luis Díaz.

Por su parte, el conjunto merengue recupera piezas clave como Jude Bellingham para el mediocampo creativo. La defensa blanca contará con la experiencia de Antonio Rüdiger y Éder Militão, quienes tendrán la tarea de frenar los avances del equipo local.

DATOS CLAVE

  • El Bayern Múnich defenderá una ventaja de 2-1 frente al Real Madrid en el Allianz Arena.
  • El encuentro iniciará a las 2:00 p.m. de Perú y Colombia a través de ESPN.
  • Los técnicos Vincent Kompany y Álvaro Arbeloa definirán hoy al semifinalista de la Champions League.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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