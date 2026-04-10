Tras no poder jugar el cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo, Ignacio Buse podrá disputar directamente la primera ronda del ATP 500 de Barcelona. Subió al cuadro principal de este tradicional torneo y evitará jugar la qualy gracias a algunas bajas. De esta forma, buscará repetir su buena actuación en un ATP 500, como lo hizo en Río de Janeiro.

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Buse, raqueta número uno del Perú y 61º del ranking ATP, viene de una semana sin partidos, ya que perdió en la primera ronda de la qualy del Masters 1000 de Montecarlo ante David Goffin (177º) y viene también de perder en el ATP 250 de Marrakech ante el argentino Camilo Ugo Carabelli (63º). De esta forma, sin poder jugar el cuadro principal del certamen monegasco, optó por descansar y recuperarse pensando en su futuro en el cuadro principal.

Así, su primera participación tras Montecarlo será el tradicional Conde de Godó, ATP 500 de Barcelona. Por su ranking y la lista de entrada al torneo (entry list), debía disputar la qualy. Sin embargo, una serie de bajas lo lleva directamente al cuadro principal del torneo, es decir, jugará directamente desde la primera ronda.

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Ignacio Buse juega el cuadro principal del ATP 500 de Barcelona

Este viernes 10 de abril se confirmaron algunas bajas para el ATP 500 de Barcelona. Entre los jugadores que no estarán en el certamen destacan el español Alejandro Davidovich Fokina (17º), el estadounidense Learner Tien (22º) y el francés Ugo Umbert (34º).

Así, por estas bajas y por espacios de special exempt (SE) que no serán ocupados, Ignacio Buse entró al cuadro principal del Conde de Godó. También se han sumado a este ATP 500 otros tenistas importantes como los argentinos Sebastián Báez (65º) y Mariano Navone (42º), el francés Térence Atmane (45º) y el italiano Lorenzo Sonego (66º).

Actualizaciones del entry list del ATP 500 de Barcelona (X @SpazioTennis).

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El rival del tenista peruano en la primera ronda del ATP 500 de Barcelona se conocerá este sábado 11 de abril en el sorteo del cuadro principal. Para este certamen, están anotados tenistas destacados como el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, el italiano Lorenzo Musetti (5º), el australiano Alex De Miñaur (6) y el canadiense Félix Auger-Aliassime (8), entre otros.

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¿Dónde se puede ver EN VIVO el ATP 500 de Barcelona?

El ATP 500 de Barcelona contará con transmisión en vivo de la plataforma Disney+ Premium a partir del lunes 13 de abril, es decir, con los partidos de primera ronda.

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